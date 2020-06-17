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Что показал скандал с Макдональдс

Денис Гороховский

политэксперт

17 июня 2020, 11:19

Либеральная тусовка записала в стан врага каждого, кто посмел публично высказаться по теме и не поддержать Макдональдс.

Макдональдс
Макдональдс угодил в скандал

Ну что же, пришло время сделать пару выводов по истории с Макдональдсом.

Первое и самое занятное. Казалось бы, группа людей обратилась к бизнесу с предложением внести еще один язык в меню обслуживания. Не убрать какой-то язык, не заменить. Добавить. Языка, на котором говорит минимум половина страны.

По сути, группа людей, ссылаясь на строчку из Конституции Украины "В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", попыталась защитить свои права. Казалось бы, последнее время в Украине вопросы прав и свобод активно форсируются со всех фронтов: это и феминистки с равноправием, это и ЛГБТ со своей повесткой, это и крымские татары, которые тоже что-то хотят.

Читайте такжеОтстаньте от Макдональдс и учите украинскийНо в отличии от всех перечисленных, либеральная тусовка не просто не поддержала, а записала в стан врага каждого, кто посмел публично высказаться по теме и не поддержать Макдональдс. Причем, чем либеральнее, тем больше ненависти. Я уверен, что, если бы они могли убить каждого, кто против, то они бы без зазрения совести убили. Не лично, а вот так, чтоб в Фейсбуке проголосовать, а кто-то пошел и расстрелял. И никакой лично ответственности.

Собственно, в 2014 году жители Донбасса говорили подобные вещи: они не боролись против Украины и чего-то украинского, они просто просили отъ*баться от них. Просто в нашем случае нас пока не убивают, а Донбасс начали убивать. Но тенденция однозначна. Ведь гражданские войны начинаются не со столкновений, они начинаются в головах, а потом уже перерастают в нечто. Но вернемся к Макдональдсу.

Демарш против Мака был первым на моей памяти случаем, когда "чому не державною?" использовали не ура-партиоты. Когда люди прямо спросили у бизнеса "Вы нас игнорируете?" и в ответ предложили игнорировать бизнес. Конечно, все получилось очень смазано и не очень эффективно, но исключительно потому, что это не системно готовилось, а получилось само собой, когда 2-3 человека своими постами запустили цепную реакцию. Если кто-то попробует это систематизировать, то там есть варианты.

Читайте такжеСкандал в МакДональдсе: почему языковые игры в Украине закончатся резнейИ последнее. Меня очень удивили те люди, которые вроде как бы имеют с нами общие ценности, но почему-то решили, что это классная тема для шуток. Ну или банальное "да какая разница, я все равно в Макдональдс не хожу". Завтра, например, кто-то решит попробовать добиться дубляжа объявлений на вокзале на русском языке и эти же люди напишут "та фигня, тем более, что я все равно не поездах не езжу. Да и на слух Киев и Київ я пойму нормально".

Потом закроют последнюю русскоязычную школу и эти же люди напишут "та какая разница, в семьях же все равно на русском говорят, да и детей-школьников у меня нет". А потом, когда гайки закрутят окончательно, то эти люди будут ныть в Фейсбуке о том, что у них не было шанса как-то на это повлиять. В общем, все достаточно грустно, и вопрос тут совсем не в Макдональдсе.

Денис Гороховский
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