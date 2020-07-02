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Что стоит за отставкой главы НБУ Смолия

Председатель Национального банка Смолий, который со дня своего назначения был английской королевой, уходит в отставку.

Вадим Денисенко

руководитель Института гуманитарных исследований, политический эксперт

2 июля 2020, 09:49публикуется на языке оригинала
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Зеленскому нужно быстро искать нового главу НБУ

Яків Смолій ніколи не керував Нацбанком і був номінальною фігурою. Але його заява (а вона буде підтримана Радою) відкриває шлях Володимиру Зеленському поставити свою людину і зачистити НБУ від людей Валерії Гонтарєвої

Ні для кого не секрет, що реальним керівником НБУ після відставки Валерії Гонтарєвої (вона, де-факто, втікла, розуміючи всі наслідки банкопаду) спочатку продовжувала бути сама Гонтарєва, потім її замінила Катерина Рожкова. І весь цей час саме Рожкова керувала НБУ, а Смолій був таким собі фасадом.

Якщо говорити про політику НБУ імені Смолія, то її можна звести до кількох речей. Перше – створення держави в державі. Нацбанк, виходив із того, що його єдина задача – таргетування інфляції. Ріст економіки, відновлення кредитування і т.д його не цікавили. Звідси і повне небажання навіть пробувати сідати за стіл переговорів з Кабміном. Друге – це піраміда облігацій, доходність по яким в певні моменти перевищувала 25%. І все це прикривалося прекрасними стосунками з МВФ, який в своєму меморандумі виділяв НБУ (разом з НАБУ), як священну корову. І саме тому, вважалося, що сковирнути Смолія буде неможливо.

Читайте такжеОтставка Смолия: названо имя возможного кандидата на пост главы НБУЩе раз повторюся: з дня свого призначення Смолій був англійською королевою, але саме за його імунітетом (він обраний Радою на 5 років) ховалися заступники: Рожкова, Чурій і Сологуб, які продовжували працювати виключно в фарватері Валерії Гонтарєвої.

Смолій давно вагався і був готовий іти у відставку ще місяць тому, але тоді його зупинила Рожкова, вказавши на повну підтримку МВФ. Нинішня відставка була пов’язана з двома подіями. Перш за все, вчора рада НБУ не продовжила контракт із заступником Смолія Чурієм (один з головних ідеологів наднизької інфляції, яка другий рік поспіль вбиває експортерів, а разом з ними і бюджет). Смолій вважав, що рада продовжить контракт, адже один із членів Ради ніби то перейшла на сторону Рожкової і Смолій та Ко вважали, що у них є більшість в Раді. Але ця затія провалилася і Чурія прокотили.

Потім рада Нацбанку визнала роботу НБУ провальною, а в четвер парламент мав голосувати звіт цетробанку. В середу Смолій та ряд інших високопосадовців мали довгу нараду в президента після якої Смолій зламався і написав заяву.

Тепер, очевидно Рада має підтримати цю заяву і тут перед нами є дві перспективи: або призначать адекватну людину, яка розуміє, що НБУ це не держава в державі, або призначать когось із "пташенят Гонтарєвої" під тиском МВФ.

Головних кандидатів поки є троє: Богдан Данилишин, Кирило Шевченко та Володимир Лавренчук. Хоча зараз всі групи впливу будуть пробувати ставити своїх кандидатів.

Насправді, Зеленському потрібно робити бліц-криг і ставити якнайшвидше нового голову НБУ. Інакше, пташенята Гонтарєвої під чітким тиском МВФ, спробують його переграти.

І тут важливим є ще один факт. Відставка команди Гонтарєвої відкриває перспективу зрозуміти, хто і скільки заробив на банкопадові. Саме тому, так активно певні групи включилися в нагнітання страхів про падіння гривні.

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