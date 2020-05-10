Что значит новая программа МВФ для Украины

В МВФ кардинально пересмотрели программу кредитования Украины / IMF

А теперь давайте серьёзно.

Что значит программа stand by, которую МВФ должен дать Украине вместо т.н. "расширенной программы сотрудничества" EFF, которую обсуждали ранее?

1. Это меньше денег. Гораздо меньше. То, что не будет 8 миллиардов, которые обещал Зеленский, было ясно уже давно. Теперь же вопрос о том, будет ли хотя бы 3,5 миллиарда, которые заложил в бюджет Минфин, или будет меньше.

2. Это новые условия. Потому что программа EFF была уже согласована. А новая программа - нет. Более того, кредиты stand by обычно привязываются к более чётким экономическим показателям-маякам. Чаще всего, связанных с доходами и расходами бюджета.

Читайте также"Секта свидетелей МВФ" в Украине завела Фонд в идиотскую ситуацию3. Самое главное: программы EFF и программы stand by - это две принципиально разные философии кредитования. Если EFF это, грубо говоря, кредит на развитие, то stand by - это что-то вроде кредитного лимита на карте, или, скажем, кредит на покрытие кассовых разрывов. Т.е. это именно вот то "мы дадим вам кредит на погашение долгов по кредиту, но в кредит". И тратить эти деньги можно будет только на "поддержание макроэкономической стабильности" - но не на, к примеру, помощь пострадавшим от коронавируса предпринимателям и населению.

В общем, нас поимели вот прямо очень жёстко. Даже странно, за что МВФ решило так подставить Зеленского и даже не попыталось облечь надругательство хоть в сколь угодно приличные формы.