УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что значит новая программа МВФ для Украины

Юрий Ткачев

журналист

10 мая 2020, 07:22публикуется на языке оригинала

Если коротко - все плохо.

Логотип МВФ
В МВФ кардинально пересмотрели программу кредитования Украины / IMF

А теперь давайте серьёзно. 

Что значит программа stand by, которую МВФ должен дать Украине вместо т.н. "расширенной программы сотрудничества" EFF, которую обсуждали ранее? 

1. Это меньше денег. Гораздо меньше. То, что не будет 8 миллиардов, которые обещал Зеленский, было ясно уже давно. Теперь же вопрос о том, будет ли хотя бы 3,5 миллиарда, которые заложил в бюджет Минфин, или будет меньше. 

2. Это новые условия. Потому что программа EFF была уже согласована. А новая программа - нет.  Более того, кредиты stand by обычно привязываются к более чётким экономическим показателям-маякам. Чаще всего, связанных с доходами и расходами бюджета. 

Читайте также"Секта свидетелей МВФ" в Украине завела Фонд в идиотскую ситуацию3. Самое главное: программы EFF и программы stand by - это две принципиально разные философии кредитования. Если EFF это, грубо говоря, кредит на развитие, то stand by - это что-то вроде кредитного лимита на карте, или, скажем, кредит на покрытие кассовых разрывов. Т.е. это именно вот то "мы дадим вам кредит на погашение долгов по кредиту, но в кредит". И тратить эти деньги можно будет только на "поддержание макроэкономической стабильности" - но не на, к примеру, помощь пострадавшим от коронавируса предпринимателям и населению. 

В общем, нас поимели вот прямо очень жёстко. Даже странно, за что МВФ решило так подставить Зеленского и даже не попыталось облечь надругательство хоть в сколь угодно приличные формы.

Юрий Ткачев новости Украины МВФ кредит МВФ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:29
Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая
07:22
Что значит новая программа МВФ для Украины мнение
06:51
Почему Украина правильно проигнорировала угрозы из Грузии мнение
06:33
Модное окрашивание волос для женщин после 50 лет - фото Фото
06:12
Тройной удар: врачи нашли комбинацию лекарств против коронавируса
05:45
Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото Фото
05:30
Неминуемое падение гривны: появился тревожный прогноз до конца 2020 года
04:44
День матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами
04:31
Названа безопасная норма кофе в день
03:51
Диетологи назвали единственную эффективную диету
03:14
Назван продукт для завтрака, способствующий долголетию
02:40
Кулеба рассказал о судьбе безвизового режима после пандемии коронавируса Видео
02:30
"Вирус исчезает": медик порадовал неожиданной новостью о борьбе с COVID-19
02:05
В Антарктиде на станции Академик Вернадский погиб участник экспедиции
01:33
После майских курс доллара упадет до рекордно низкой отметки
01:02
Британские ученые узнали, кто чаще всего умирает от коронавируса Видео
00:37
Как правильно дезинфицировать маску для лица: химик назвал три способа Видео
00:18
С Днем матери 2020: какой сегодня праздник 10 мая и как поздравлять Видео
09 мая, суббота
23:56
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 9 мая Видео
23:31
Эксперт поведала, где можно найти работу во время карантина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять