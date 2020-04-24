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Путин строит цифровой концлагерь, который его и похоронит

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

24 апреля 2020, 10:10

Террористическая система кремлевских воров распадется еще в процессе своего строительства.

цифровой пропуск россия
В регионах Путин внедряет платформу для "электронных пропусков", без которых невозможно нормально передвижение

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

Коронавирус - явление временное, а вот цифровой контроль - система постоянная. Фактически речь уже идет об ограничении свободы передвижения по стране, прикрепление людей к "земле" - то есть, крепостному праву в чистом виде.

С любой точки зрения это откат назад в развитии страны и экономики, так как мобильность людей - одна из составляющих нормальной экономики.Но режим уже плюнул на экономику - развивать ее и поддерживать хотя бы на каком-то достаточном уровне у воров не получается, они в это не умеют, да и не умели никогда. Остается единственный способ удержания власти - переход к тотальному террору. Контроль за населением, его перемещениями, его местонахождением в любой момент - основа террора. При этом цифровые пропуска могут быть задействованы и с точки зрения пресечения массовых выступлений - можно закрывать целые территориальные зоны, а можно наоборот - ограничивать мобильность конкретных людей и групп людей, которых гестапо внесло в списки неблагонадежных.

Строительство фашизма в России идет очень быстро, так как иначе удерживать власть нынешнему режиму становится всё сложнее.

Однако здесь возникает вполне очевидная проблема - любой режим, даже террористический, должен опираться на свой легитимный статус в глазах населения. Если вы хотите создать концлагерь (или систему концлагерей) для нелояльных, вы должны помимо концлагерей иметь и зоны полной лояльности. Система должны быть незамкнутой, в противном случае рост энтропийных процессов в ней очень быстро доведет всю конструкцию до коллапса.

Читайте такжеРоссии осталось недолго: как цены на нефть ломают хребет экономике РФФашистская Германия решала эту задачу через идеологию. Идеи нацизма, внедренные в народ Германии, обеспечили Гитлеру лояльность значительной части населения, а нелояльные фильтровались и помещались в особые охраняемые зоны. Фашистская Россия должна будет обеспечить лояльность населения тоже какой-то идеей, и использовать насилие и террор лишь в отношении тех, кто не будет зомбирован. Создать концлагерь размером со страну означает очень быстрое исчерпание ресурсов, которых, кстати, и так не очень много.

С идеей у Гитлера было вполне нормально. В том смысле, что она у него была. У Путина идеологии нет как явления, и это совершенно объективное обстоятельство. Мафия всегда вне любой идеологии. И это не фигура речи, а констатация, так как генезис современного российского политического сословия известен - бандиты и уголовники девяностых, срощенные с изменившими долгу и присяге представителями силовых структур. С идеей у такой публики плохо.

Фашизация страны и переход к прямому террору, как методу управления, способны продлить на какое-то время существование режима. Однако в практическом плане создать устойчивую систему при таких исходных данных невозможно. Скорее всего, система распадется еще в процессе своего строительства, так как возникнет вполне очевидное противоречие - террористическая система управления будет требовать не только садистов, как сейчас, а умных, но полностью лишенных человеческой этики рационалистов. Террор и жажда наживы несовместимы, проще говоря. Поэтому нынешнее политическое сословие либо должно будет уйти из власти - его попросту выдавят представители нового режима управления, либо террористический режим так никогда и не будет создан.

Воры могут сохранять власть только в том режиме власти, который был до конституционного путинского переворота. В любом другом режиме они становятся политическими и социальными аутсайдерами. И в этом критическая проблема современного уголовного квазифашизма в России.

Мафия, доведя страну до банкротства, пытается сохранить власть через строительство террористической системы управления. Но именно эта система, будучи созданной, похоронит мафию. Хотя скорее всего, они друг друга аннигилируют.

Поэтому я думаю, что попытки создания цифрового концлагеря неизбежны - у банкротов все равно нет никаких решений. Однако строительство такого режима и попытки его поддержания и развития объективно похоронят нынешнюю "элиту" как абсолютно непригодную.

Читайте такжеЗа один день эпидемии путинский режим окончательно потерял легитимностьА что будет дальше - загадывать сейчас нельзя, так как что будет представлять из себя новая система управления, сказать сложно. Она может быть нереформируемой, и тогда пойдет по пути распространения террора и захвата чужих ресурсов (и закончит как Гитлер, причем гораздо быстрее). Она может иметь потенциал реформирования и изменений - и тогда может сформировать на своей базе антикризисные структуры управления, которые займутся восстановлением уничтоженной страны. Наконец, возможен сценарий, в котором террористическая система и уголовно-мафиозная столкнутся в ожесточенной схватке, которая приведет к предсказуемому финалу - распаду страны.

Так или иначе, но у правящего режима уже нет пространства. Он вынужден действовать в очень узком коридоре, причем чем дальше - тем меньше степеней свободы у него есть при принятии любых, даже очень локальных, решений.

Эль Мюрид новости России Владимир Путин цифровой пропуск коронавирус в России
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