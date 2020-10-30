COVID-19 гораздо страшней, чем думают сторонники теорий заговоров

Коронавирус, в отличие от других смертельных болезней, до сих пор толком не изучен / Reuters

Нередко сталкиваюсь с упрёками относительно того, что, мол, коронавирусу уделяется слишком большое внимание, и что, мол, "нагнетается истерия".

И что, дескать, на самом деле это не так уж всё серьёзно, коронавирус не опаснее сезонного гриппа, а панику нагнетают рептилоиды и ЗОГ.

Давайте говорить языком цифр.

От сезонного гриппа в год в мире умирают в среднем 290 000–650 000 тысяч человек (ВОЗ). От коронавируса уже умерли 1,2 миллиона, притом что год ещё не закончился, а сейчас мы находимся ещё даже не на пике второй волны. Но даже сейчас можно говорить, что минимум вдвое опаснее сезонного гриппа.

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Или вот туберкулёз. Есть у кого-то сомнения в опасности туберкулёза? В год от него умирают в среднем 1,5 миллиона человек. Т.е. пока меньше чем от ковида. Но год, повторюсь, ещё не закончился. В Украине, к примеру, от туберкулёза умирают в среднем 20,6 человека в сутки. От ковида - примерно 100 человек в сутки.

Или вот онкология. По Украине в среднем 100 тысяч смертей в год. 270 в сутки. От ковида, напомню, 100. Да, ковид втрое безопаснее рака. Успокоил?

В Испании в 2020 году смертность на 20 % выше чем в 2019. 20 % - мелочи?

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Плюс такой фактор. И грипп, и туберкулёз, и рак довольно хорошо изучены. И более ли менее понятно, чего от них ждать. Ковид - нет. Вот тут оказалось, что считавшиеся точными ПЦР-тесты врут в 30 % случаев. Что новая волна заболевания - следствие очередной мутации вируса (помогут ли от неё существующие и разрабатываемые вакцины?).

Мы имеем дело с опасной (см. данные по смертности выше) инфекционной болезнью, распространяющейся бесконтрольно, не подлежащей профилактике и не имеющей специфического лечения. Если это не повод для беспокойства, то что тогда повод?