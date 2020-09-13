Для Петра Алексеевича Украины без Порошенко не существует

Порошенко не видит Украины без самого себя/ УНИАН

Узурпировав патриотическую риторику, присвоив себе право и обязанность быть главными оппонентами нынешней власти, Петр Порошенко и его порохоботы снова оказались в меньшинстве, потому что идти протестовать против Зеленского, даже когда надо, никто не хочет, чтобы не создавать массовку под флагами шоколадной ЕС и её молодёжного гитлерюгенда.

В результате проиграл не только Порошенко, но и вся Украина, которая давно нуждается в массовых протестных акциях, но не под партийными флагами. Флагов Украины было бы более чем достаточно, но разве Петра Алексеевича интересует Украина без Петра Алексеевича?..

И ритирический вопрос порохоботам: почему вы не выходили на протесты против власти, когда Порошенко объявил перемирие сразу после своей инаугурации?.. Почему не протестовали после первых фактов предательства, когда Гиркина выпустили из Славянска, и не уничтожили по дороге в Донецк?.. Почему не протестовали, когда наши войска безнаказанно расстреливали в секторе "Д"?..

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Почему молчали все годы Порошенко?.. Потому что Украины без Порошенко для вас не существует.