Чем закончатся протесты в Кыргызстане

В Кыргызстане вспыхнули протесты/ Reuters

Протесты в Кыргызстане длятся уже более суток. Для сравнения, выборы в парламент в 2015 году проходили гораздо спокойнее и в этом плане они до сих пор считаются показательными. Сейчас же протестное движение спровоцировали множество факторов, основные из которых:

Пандемия коронавируса, которая повлияла на всех и вся

Безработица в стране. Практически 700 тысяч киргизских мигрантов работают на территории РФ и когда началась пандемия, производство и стройки закрылись на карантин, люди потеряли работу. Соответственно, им пришлось вернуться в Кыргызстан, что привело к появлению большого количества неработающего мужского населения

Неудовлетворение оппозиции результатами выборов.

Безусловно, хочется провести параллели между происходящим в Беларуси и российском Хабаровске, но стоит учитывать, что даже если бы не было белорусского и хабаровского кейсов, в Кыргызстане все равно бы произошли эти события. Потому что в Кыргызстане гораздо больше превалируют внутренние процессы над внешними. Однако и здесь, и в Беларуси все же есть кое-что похожее. Например то, что странам диктаторского режима все сложнее становится продать своему народу неправдоподобные итоги выборов.

Читайте такжеВ МИД России осторожно прокомментировали протесты в КыргызстанеСейчас делать какие-то прогнозы по дальнейшему развитию ситуации неблагоразумно, потому что она меняется ежеминутно. Но все же есть несколько сценариев.

Первый– то, что уже происходило в предыдущие революции. То есть новые выборы, более широкая политическая сделка между частью нынешнего политического руководства и политиками из предыдущей когорты в лице Атамбаева, его сторонников и, возможно, 13 оппозиционных партий, которые участвовали в этих выборах. При этом сценарии возможны внеочередные выборы президента, что означает, что Жээнбекову придется договариваться о гарантиях своей безопасности. Но так как это не сработало с его предшественником, которому даже пришлось бежать из страны, этот вариант также вряд ли будет рассматриваться.

Второй сценарий – это затяжное противостояние. Сейчас власть в руках тех, кто контролирует группу силовиков – как официальных, так и не официальных. В связи с этим может увеличиваться насилие на улицах и в таком случае последствия непредсказуемы.

И от того, как в ближайшем будущем будет выглядеть политическая картина внутри Кыргызстана, будет зависеть и международная реакция на нее. Применение силы против мирных демонстрантов уже вызвало негативную оценку ряда международных организаций, но в основном большинство стран пока сохраняют нейтралитет. Ведь даже Россия, у которой есть большое количество рычагов давления на ситуацию в Кыргызстане пока не вмешивается, поскольку не понимает, кто где окажется и потому не торопится за кого-то вписываться.

Темур Умаров, китаист, эксперт по Центральной Азии, консультант Московского центра Карнеги, специально для Главреда