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Две причины, почему путинские пропагандисты купаются в роскоши

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

2 мая 2020, 08:28публикуется на языке оригинала

Пропагандисты работают одновременно на колхозном поле и личных огородах.

Российская телеведущая Елена Малышева купила дом в Нью-Джерси и две квартиры в Нью-Йорке общей стоимостью около 11 миллионов долларов

Многие удивляются, откуда у всех этих теленичтожеств (Малышевой, Соловьева и пр.) пафосные дворцы заграницей и другие дорогостоящие активы. Конечно, власти им прилично платят, но не столько же.

Дело вот в чем. Российские пропагандисты напоминают советских колхозников, только сеющих не рожь, а ложь. У них есть обязанность работать на колхозном поле лжи, прославляя путинский режим. За это им дают большие зарплаты и другие ништяки от государства. Но, кроме того, им позволяют работать на себя, на "личных огородах". Здесь пропагандисты собирают урожай лжи для частных клиентов, то есть занимаются журналистской джинсой.

Деньги на ТВ делают буквально на всем. Предположим, малоизвестный политик с богатыми спонсорами, провинциальный амбиционный чиновник или просто честолюбивый бизнесмен мечтают попасть в федеральный телеэфир. Нет проблем. Соловьев и Ко помогут это сделать. За несколько сотен тысяч долларов клиент станет мегазвездой телевизионных токшоу. Или другой пример. Компании-производителю надо раскрутить новый лекарственный бренд. Тоже дело нехитрое. Тысяч за пятьдесят-сто зеленых о нем упомянут в программе Малышевой и(или) расскажут о быстром распространении болезни, от которой спасет это средство. Но больше всего можно заработать на разных коммерческих конфликтах и скандалах. За пару-тройку сотен тысяч баксов Караулов (или кто там сейчас вместо него) слепит слезную телеисторию о настоящих извергах, пытающихся помешать его заказчику осчастливить человечество.

Читайте такжеПутин проиграл всё и как шавка забился в бункерИменно на джинсе знаменитые телепропагандисты сколотили начальный капитал, который сейчас активно инвестируют в различные активы. Часть заработанного они передают наверх руководству телевидения, всяким Эрнстам и Добродеевым. А те в свою очередь делятся с кураторами из АП - Громовым, Кириенко и т.п..

В таком же духе работают правительственные социологи, политологи и другие эксперты, которые по должности обслуживают власти, а параллельно набивают карман, озвучивая по частным заказам любую ложь в качестве говорящих голов различных корпоративных PR-кампаний.

Кремль выдает пропагандистам разрешение на коррупцию в обмен на готовность небрезгливо обслуживать любые его извращенные прихоти. В свободное от прославления Путина и разоблачения гейевропейцев время Симонян, Малышева, Киселев, Соловьев и прочие могут воровать из бюджета, заниматься джинсой, "гулять налево", обслуживая частных клиентов. Главное, чтобы не забывали отрабатывать свои трудодни на колхозном поле телелжи.

Игорь Эйдман Владимир Путин Маргарита Симонян Елена Малышева Евгений Киселев Владимир Соловьев новости России
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