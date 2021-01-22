Дворец грязи, или В чем большая ошибка Навального с фильмом про Путина

Алексей Навальный / instagram/navalny

У каждого понятия есть определение. Или должно быть - так точнее. Фильм Навального про дворец Путина (правда, есть версия, которая мне кажется более правдоподобной - данная строительная конструкция - "общаковая" малина членов кооператива "Озеро" и приравненных к ним уголовных авторитетов и гангстеров). В общем, в названии "дворец" есть очевидная ошибка.

Дело вот в чем. Если мы произносим "дворец", то понимаем под этим совершенно конкретное сооружение. Что объединяет Зимний, Версаль, дворец дожей Венеции и подобные им сооружения? Тот же Красный замок в "Игре престолов"?

Это всегда место для публичного отправления власти. Помпезность, дорого-богато и всё вот это - оно всегда подчинено не демонстрации богатства, а как грань власти.

Ключевое помещение, квинтэссенция всей архитектурной композиции - это всегда тронный зал. Место, где оглашается воля. И любой руководитель, оглашающий ее - просто атрибут. Деталь интерьера. Сегодня Таргариен, завтра - Баратеон. Но главный элемент всегда незыблем - Железный трон.

Дворец - это всегда про власть. А потому "тайный дворец" - это оксюморон.

Показанная брынцаловщина и цыганщина - она не про власть. Она про комплексы. Комплексы скорбных интеллектом мелких воришек, на которых упали большие деньги. Ну вот такая у нас правящая знать. Другой нет. Это и есть проблема.

Читайте такжеНавальный едет закапывать фюрера в ближайшей канавеМиллиард-два долларов, зарытых в этом сооружении, это очень много. Спору нет. На фоне тотальной нищеты ограбленного народа это банальный плевок в лицо. Понятно, что такие оскорбления нужно возвращать. С большим процентом. Но на фоне профуканных этими же ворами триллионов халупа эта - буквально пустяк. Мелкий эпизод в большом уголовном деле.

Вопрос стоит иначе - когда это дело ляжет на стол трибунала. Потому как ответить за все преступления они, конечно, должны и обязаны.

Фильм Навального о дворце Путина - либо лебединая песня, либо кризис жанра. После расследования о воровстве президента снимать разную мелочь вроде премьер-министров уже бессмысленно. А ещё один фильм про президента- зачем?

По сути, Навальный-"блогер" себя исчерпал до дна. А вот что дальше - это и есть вопрос.