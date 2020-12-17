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Джо Байден так и не станет президентом США

Андрей Головачев

политический эксперт

17 декабря 2020, 10:29

Новоизбранный президент не будет приведен к присяге.

Джо Байден
Джо Байден не будет приведен к присяге/ Фото Reuters

Несмотря на то, что коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США, а Владимир Путин последним из большой 20- ки поздравил "сонного Джо", у меня уже почти не осталось сомнений, что Байден не будет приведён к присяге.

Что позволяет сделать такой невероятный вывод?

Во-первых, то что Дональд Трамп, несмотря на голосование выборщиков, отказался признать свое поражение и снова заявил о масштабных фальсификациях. Это очень серьёзно, если действующий президент отказывается признать свое поражение и, по сути, отказывается передавать власть.

Значит, у него есть основания для этого. И, судя по всему, они будут представлены в Конгрессе. Но именно Конгресс утверждает решение коллегии выборщиков. Такова сложная процедура избрания президента США, разработанная чтобы избежать появление на высшей должности представителя охлократии, плебса и откровенной черни.

Читайте такжеПобеда Байдена превратит Украину в военный полигонДля меня очевидно, что вице-президент Пенс, имеющий голос в палате представителей, откажется утвердить результаты голосования из-за мошенничества. Для этого предварительно Техас и другие 18 штатов подавали иски в Верховный суд о не признании выборов.

После этого демарша по Конституции США Конгресс обязан сам выбрать нового президента. С очень большой вероятностью будет выбран Трамп. А может быть и сам Пенс! Ну, уж никак ни Байден, по которому просто тюрьма плачет за его коррупционные делишки в Китае, Украине и других странах.

Думаю, что для усиления эффекта Трамп начнёт производить аресты высокопоставленных чиновников в тех штатах, где были допущены массовые махинации .

Читайте такжеА не поторопился ли Зеленский прогнуться под Байдена?Возможно это все это в США? Увы, уже возможно. Политическая коррупция в Америке дошла до уровня, когда система перестает уже работать и начинают прилетать черные лебеди.

А почему все таки Путин поздравил Байдена?

Потому что российская правящая мафия пришла к выводу, что ситуация, когда коррумпированный с головы до ног Байден придёт к власти в результате массовых фальсификаций, очень выгодна России. Все авторитарные режимы приветствуют Байдена.

"Добро пожаловать, Америка, в наш авторитарный клуб, где правят коррумпированые элиты и нет честных выборов" ,- как бы говорят они.

Мне представляется, что в Америке все только начинается.

Разумеется, я допускаю, что республиканская элита может предать Трампа. Тем хуже для Америки!

Это будет означать конец республиканской партии и переход США к авторитарной однопартийной системе путинского типа.

Дональд Трамп Джо Байден Андрей Головачев выборы в США
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