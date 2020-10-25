Эксперимент со Шмыгалем убедительно доказал печальный факт об Украине

Кабмин / УНИАН

Эксперимент с правительством Шмыгаля убедительно доказал, что утверждение ВР Программы работы правительства в нашей политической системе - это обычное подражательство Западу, т.е. бессмысленная имитация, на которую в реальности никто не обращает внимание.

Работа правительства с утверждённой ВР программой, как например, дурачка Гончарука, ничем не отличается от работы правительства без всякой утверждённой программы, как у Шмыгаля. Оба правительства одинаково неэффективные.

Почему так происходит?

Все дело в том, что наше правительство не обладает суверенитетом .Это не политический игрок. В реальности это орган, которым управляют много различных сил, имеющих часто взаимопротивоположные интересы. Это и МВФ, и наши олигархические кланы, и Офис Президента, и посольство США, и сами министры и западные корпорации, отраслевые лобби, армия, голодный охлос, Аваков с "патриотами" и т.д.

Читайте такжеПочему Запад в восторге от украинских политиковВ этих условиях ни одно правительство не в состоянии реализовать никакую программу, в принципе. В реальности все наши правительства принимают свои решения просто под действием конкретного расклада сил на каждый конкретный момент времени. Например, в один момент победила группа сил, которая принудила Шмыгаля распилить часть коронавирусный фонд на якобы строительство дорог. МВФ был против, но оказался слабее. В тот момент слабее. Но затем МВФ, возможно, передавит правительство.

Правительство живет как простейший биологический организм. Например, как бактерия, у которой, как известно никакого плана жизни нет, она просто питается и выделяет продукты своей жизнедеятельности, реагируя на внешние раздражители. И все.

Точно также и наше правительство. Оно просто живет, потребляет безумные ресурсы на свое содержание, и старается прожить как можно дольше, не забывая о своих личных интересах.

Так что утверждение программ работы правительства Верховной Радой - это фикция, бессмысленный ритуал, который никак не влияет на эффективность работы уряда. Точнее все правительства априори будут неэффективными.

Базовая причина этого: отсутствие в Украине партийной политической системы и реального разделения властей. Поэтому мы занимаемся обычной имитацией западной демократической системы в условиях нашей феодально-клановой системы. Результатом такого "управления" стало превращение Украины в несостоявшееся государство, т.е. failed state, не способное жить без внешней помощи.