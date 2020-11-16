Плохой и еще хуже: каких карантинных сценариев ждать украинцам

Вероятность введения жесткого локдауна в Украине – достаточно высока / НСН

Учитывая, что коронавирусная инфекция относится к респираторным заболеваниям и активно распространяется, когда люди много контактируют, Украине крайне важно вводить такие ограничения, которые бы уменьшали контакты людей, которые потенциально могут быть больными.

Для того, чтобы оценить правильность или неправильность принятых властью мер, мы должны понять, где украинцы больше всего и чаще всего контактируют. Действительно ли у нас в выходные дни наибольшее количество людей посещает торгово-развлекательные центры (ТРЦ), кинотеатры или спортивные залы? По моему глубокому убеждению, все выше перечисленное не является основным местом, где происходит инфицирование. Чаще всего украинцы инфицируются в семейных кругах, на работе (во время рабочих встреч) и во время поездок в общественном транспорте. И все это происходит в рабочие дни, а не только в выходные. Однако правительство не применяет ограничений в отношении этих трех наиболее важных мест инфицирования не по эпидемическим, а по экономическим или социальным причинам.

Из-за этого я думаю, что карантин выходного дня не окажет существенного влияния на течение эпидемии.

Впрочем, важно отметить, что традиционно в прошлые годы после подъема респираторных заболеваний, который наблюдался в октябре и в начале ноября, на конец ноября приходился определенный спад, который продолжался до середины декабря. Подобные вещи не зависят от наличия или отсутствия карантина выходного дня. Нужно наблюдать и убедиться, что такие же тренды, как и в предыдущие годы, будут и в этом году.

Читайте такжеКто заплатит за бессмысленный карантин выходного дняПоэтому не исключаю, что в течение следующих двух-трех недель ситуация несколько стабилизируется и, по крайней мере, не будет ухудшаться. Но в то же время и существенного улучшения мы не увидим. Свяжут ли эти два процесса (возможный спад заболеваемости и действие карантина выходного дня – Ред.) друг с другом – время покажет.

Вероятность введения жесткого локдауна в Украине на сегодня достаточно высока. Однако действия власти сейчас кажутся нелогичными, потому что она объявляет карантин выходного дня, который должен вроде бы улучшить ситуацию, но при этом все равно готовится к жесткому локдауну. То есть, в любом случае, экономика может пострадать еще больше, чем от уже введенных ограничений.

Говоря о возможном локдауне в декабре, когда вроде бы удар по экономике будет меньшим из-за праздников, я бы хотел напомнить, что во всем мире предновогодний и предрождественский период – это один из пиков розничной торговли, когда происходит большое количество закупок подарков и прочего к праздникам. То есть локдаун в декабре может повлиять на экономику значительно хуже, чем его введение сейчас.

Читайте такжеКарантин выходного дня – это прелюдия к тотальному локдаунуДля правительства сейчас сложилась ситуация цугцванга, когда что бы оно ни сделало, это будет проигрышный вариант, поскольку эпидемию, к сожалению, мы не контролируем. А потому остается надеяться на иммунитет нации, смысл украинцев и естественное течение эпидемии, которое само по себе приведет к постепенному снижению. Это – не о коллективном иммунитете, а именно о естественном течении эпидемии.

Кроме того, на данный момент хорошая идея по разделу страны на зоны окончательно дискредитировала себя. Поэтому я бы не слишком переживал из-за решения о том, что теперь на территории всей страны будет действовать режим, который был свойственен для "оранжевой" зоны, а те зоны, которые до этого были "красными", получат существенные послабления. Ведь в целом ситуация в областных центрах достаточно сложная. Поэтому, возможно, для Киева, Харькова, Одессы, Львова и ряда других областных центров следовало бы обсудить возможность введения более жестких мер. Но, как видим, новоизбранные мэры или кандидаты в мэры начинают отрицать эти абсолютно правильные решения. Таким образом, у нас снова политика начинает побеждать здравый смысл и эпидемиологию.

Владимир Курпита, врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья, специально для Главреда