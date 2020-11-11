Эрдоган устроил потеки веществ по лицу "партнера"-Путина

Эрдоган получил плацдарм для выхода к Каспию и далее - в зону Средней Азии / GettyImages

Когда участие Турции в войне стало уже откровенным и очевидным, я писал, что интерес Эрдогана - не собственно победа в Карабахе (хотя она, как необходимое условие и обязательна), сколько "зависание" ситуации в неопределенном положении. То есть - победа, но разгромная и не окончательная. Именно в этом случае Турция получает право на ввод своих сил в Азербайджан в качестве миротворцев и на неограниченно долгое пребывание в Закавказье. Эрдоган настолько прозрачно демонстрировал свои задачи, что нетрудно было понять его мотивы. Алиев заявил, что Турция также будет присутствовать в виде миротворческих сил в зоне конфликта.

Именно это у Эрдогана и получилось. Победа достигнута, но не окончательная. И дело здесь не в том, что Путину дали сохранить лицо - Читайте такжеЭрдоган понял, что Путин - трус, и будет дальше давить блеющего кремлянинаЭрдогану плевать на потёки косметических веществ по лицу своего партнера. А вот задача военно-политического присутствия Турции в регионе - она гораздо важнее, чем внешний вид Путина.

Теперь Эрдоган защитил Южный газовый коридор на самом уязвимом участке и получил плацдарм для выхода к Каспию и далее - в зону Средней Азии. Трудно сказать, насколько велик Эрдоган как политик, но то, что наши бледные ничтожества - полные никто перед ним - факт.

Конфигурация размещения российских миротворцев такова, что они, скорее, заложники. Впрочем, на Востоке заложничество - солидный и уважаемый инструмент контроля за добропорядочностью "партнера". Учитывая, что Путину не верит никто - врет всегда, во всем и по любому поводу, то любые соглашения с ним теперь обуславливаются практикой взятия заложников. На солдатиков, конечно, Путину глубоко плевать, но в случае чего их быстрый разгром турецкими партнерами будет весьма болезненным политическим уроном для Кремля. Особенно если учесть, что Турция может совершенно не опасаться каких-либо ответных действий - столько проглотить, сколько Кремль уже успел наглотаться от Эрдогана - тут нужно иметь слоновью глотку.