ЕС не просто унижает Украину, он еще и требует это унижение оплатить

Украине дадут в долг 600 млн евро / ZN.UA

Как известно, 25 августа Верховная Рада одобрила условия, при которых воюющая Украина получит от Евросоюза кредит в 600 млн. евро под немалые проценты и очень жесткие дополнительные требования.

И это тогда, когда Министерство финансов сытой и благополучной Германии 19 августа этого 2020 г. разместило свои гособлигации на 1,5 млрд. евро под минус 0,05% годовых и без всяких оговорок! Подчеркиваю, для непонятливых циничных и лицемерных нардепов - под минус 0,05% годовых и без всяких оговорок! Кстати, Европа и США сейчас залиты напечатанными деньгами. Только баланс Федрезерва США – 7 трлн. долларов!

Читайте такжеПочему новый кредит от ЕС - это суверенная афераЗа кого нас, украинских налогоплательщиков, держит и украинская власть, и руководство ЕС?! Ведь теперь, например, наше госпредприятие Медичні закупівлі України должно передать все централизованные закупки лекарственных средств и всего прочего под контроль вновь созданного наблюдательного совета, в который войдут нужные иностранцы (на Укрзализныце такая практика уже откатана). Да, эти ушлые ребята из стран Евросоюза лишь на одних госзакупках лекарственных препаратов и медицинских изделий за несколько месяцев отобьют этот кредит.

Горько это сознавать, но деньги покидают Украину, как пассажиры с тонущего корабля. Разве этого мы хотели?