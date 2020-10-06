Если Трамп проиграет выборы, то забаррикадироваться в Белом доме ему не удастся

Джо Байден и Дональд Трамп / коллаж Reuters

Последующие дебаты кандидатов в президенты США вряд ли отменят. Но, по большому счету, состоятся они или нет – уже и не важно, так как после того, что весь мир увидел на первых дебатах, они уже ничего не изменят. Наверняка, и сейчас кандидаты продолжат друг друга троллить, оскорблять и обвинять во всех смертных грехах.

Если верить социологическим службам, которые публиковали результаты по итогам дебатов, то колеблющиеся штаты больше склоняются к Джо Байдену. Если же брать во внимание общую ситуацию и близкие к республиканцам социологические службы, то они говорят о неопределенной ситуации. Исходя из этого, сказать четко, как именно себя поведут колебющиеся штаты в день выборов, нельзя – все будет зависеть от того, сколько электората мобилизируют обе стороны, сколько примет участие в голосовании, мобилизуют ли демократы афроамериканское сообщество и молодежь, что ранее не удалось ни Хиллари Клинтон, ни Берни Сандерсу. Поэтому разрыв между кандидатами будет небольшим, что рождает определенные политические риски.

Самый радикальный вариант, на который могут пойти оба кандидата – это инициировать либо полный пересчет голосов, либо в отдельных штатах (как это уже было на выборах президента США в 2000 году). Тем более, что поле для спекуляций самое подходящее, ведь американцы в этом году будут голосовать Читайте такжеТрамп не уйдет, даже если проиграет выборыпо почте.

Однако к разговорам о том, что Трамп будет держаться за власть или забаррикадируется в Белом доме, стоит относиться скептически, потому что законодательно у него не так много инструментов, чтобы уходить от признания победы Байдена. Единственное, что он может – это лишь затянуть время и, например, не спешить с признанием поражения в случае проигрыша. Но и это возможно только в случае, если Трампу и его команде удастся провести в Верховный суд своего судью, над чем они сейчас активно работают.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда