Это не кризис.Теперь так будем жить всегда

Украинская власть выбирает худшее решение / Reuters

Почему-то думают, что с окончанием карантина всё закончится. Нет, закончится карантин, а кризис только начнётся!

Он будет не такой, как предыдущие кризисы. Государства печатают лёгкие деньги, производством и ростом они не обеспечены. У банков хватает ликвидности, а значит банкротств и быстрого очищения экономики не будет. Будет скрытая инфляция, в долгую. Растянутый во времени дефолт-лайт.

Нужно учиться жить в кризис и перестать его так называть. Теперь так будет всегда.

Нужно наконец признать, что вертикаль управления полностью деградировала.

Рынки закрыли. Потом открыли, после протестов и потери части урожая. Острый негатив.

Читайте такжеВласть перешла красную чертуРестораны закрыли, но не все.Те, кто ближе, работают. Острый негатив.

Самолёты возят гуманитарный груз, но немного и коммерческий, за государственные деньги. Скандал и острый негатив.

Остановили рейс в Англию с заробитчанами, скандал, острый негатив. Рейс вылетел, но зачем его задерживали?!

Попытка неудачной работорговли в виде запрета на выезд заробитчан, для которых в Украине нет работы, закончится очень плохо. Скандалом, острым негативом.

Зачем каждый раз, по любому вопросу выбирать худший вариант, бесить думающих людей. и как удаётся ежедневно пробивать дно?!