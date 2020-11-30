Это святое: что "новые лица" хотят разрешить на Новый год

Новогодние корпоративы могут разрешить / 1zoom.ru

Мне тут злые, но информированные люди донесли, что вопрос с суровым карантином с конца декабря до середины января практически решен.

В офисе президента и Кабмине разобрались, как остановить общественный транспорт, придумали, как не допустить уличной торговли на праздники (для многих представителей малого бизнеса новогодние ярмарки — это чуть ли не последний шанс выжить), и как избежать массовых гуляний без социальной дистанции. С мэрами крупных городов, правда, пока не договорились, но собираются.

И все эти драконовские меры давно обнародовали бы как заботу о народе, но камнем преткновение явились, не поверите — новогодние корпоративы!

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Кстати, во власти есть мнение, что новогодние корпоративы — настолько святое, что запрещать их нельзя никак, уж пусть лучше все страна ляжет под коронавирусом…

Оно, конечно, приятно, что наши руководители занимаются тем, в чем они глубоко и профессионально разбираются. Но хотелось бы, что сфера их профессиональных интересов расширилась и на все остальное, чем живет страна.