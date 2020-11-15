Этот Зеленский уже скис, несите другого

Владимир Зеленский / Главред

Я посмотрел обращение Владимира Зеленского из скита, то есть, Феофании. И теперь согласен с утверждением политтехнолога Банковой Михаила Подоляка, что нынче Зеленский сам определяется, когда общаться со страной, и тему сам выбирает, да и текст, в основном, набрасывает самостоятельно.

Потому что феофанское обращение — самое неудачное из всех, что я видел: неверное по напыщенно-понтоватой стилистике, по несмешному юморению вокруг очень важных тем, даже по темпоритму - и то не сложилось. И вообще, оттуда полезло что-то такое хамовато-жлобливое и совсем несимпатичное. При этом реальной актуальной информации от первого лица страны — ноль.

Соответственно, несколько неутешительных выводов:

1. Зеленский считает, что он освоил работу президента, и особых сложностей в этой работе он не видит.

2. Главным в президентской деятельности ВАЗ по-прежнему считает видосики во всевозможной форме: красиво сказать, а не хорошо сделать.

3. Зеленскому уже откровенно нравится быть президентом: его греет, что столько много "больших людей" его о чем-то униженно просят, что его окружение раболебствует перед ним, а все его криктики — это исключительно враги или врагами нанятые клеветники (в этом точная копия Петра Порошенко).

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В общем, ВАЗ — уже не тот простоватый, но искренний парень, который всерьез верил, что простые решения быстро дадут заметный позитивный результат, и тогда он под овации зрителей со слезами на глазах триумфально уйдет после первого президентского срока.

Нет, нынешний Зелeнский никуда уходить не намерен, потому что вполне доволен своими должностными успехами, и считает, что довольными должны быть и мы все.

Печалька, однако.