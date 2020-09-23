Европа отреклась от Беларуси в пользу России

Европа отдала Беларусь Путину/ belaruspartisan.org

Сейчас уже становится совершенно очевидным, что Европейский союз ограничится лишь моральной поддержкой белорусов, но не будет предпринимать никаких шагов, чтобы забрать Беларусь в сферу своего влияния по классической технологии цветной революции.

Почему? Ведь, плод, казалось бы сам падает в руки! Бери даром!

Причина такой "беззубости" Европы объясняется тем, что Германия и Франция разочаровались в эффективности политики Восточного партнёрства. Другими словами, ЕС наконец снял розовые очки и осознал, что попытки навязать демократию странам, входившим в российскую империю, будут безуспешными.

Первые сомнения у Европы появились после того, как грузинский эксперимент закончился изгнанием их любимца Саакашвили и триумфальным приходом к власти пророссийского Иванишвили.

Затем последовал оглушительный провал в Молдове, где под боком у Европы был выстроен мафиозный режим Плахотнюка, после чего пришлось договариваться с Путиным, чтобы хоть как то избежать гражданской войны.

Читайте такжеКредит на конституцию: что Путин готовит БеларусиНу, а после драматического кейса в Украине, где украинцы вместо демократии стали на западные деньги выстраивать свою шароварную, карикатурную копию русского мира, ЕС наконец окончательно осознал тщетность своих усилий.

ЕС подвел черту, игра для него не стоит свеч. Отныне его отношение к Молдове, Грузии и Украине будет сугубо практичным.

США, возможно, еще будут "продвигать" демократию в этих странах, что называется по инерции, чтобы окончательно не уронить свой престиж, но Европа уже зареклась. Ее саму ждут нелёгкие времена.

Историк Тойнби был прав: после распада любой империи, она еще многие десятилетия или даже сотни лет продолжает жить в тех странах, которые образовались на ее обломках.

Молдова, Грузия и Украина не построили и не могли построить у себя демократию западного образца, потому что это противоречит их культуре и политическому сознанию. Все что они смогли - это воспроизвести у себя копии российской матрицы с национальной спецификой.

Европа осознала, что забитые белорусы, которые 26 лет жили при жуткой диктатуре советского образца, прогнав Лукашенко, все равно восстановят у себя тот или иной тип авторитаризма. Ничего другого они создать не в состоянии.

Поэтому селяви! Подобное притянется к подобному. ЕС согласился, что Беларусь станет протекторатом России.