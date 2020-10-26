Залёт года: ТОП феерических провалов киевских выборов

Пальческий провел самую провальную кампанию

Неожиданностью выборов мэра Киева стал результат Александра Попова, который, судя по всему, имеет наибольшие шансы побороться за место киевского градоначальника с действующим мэром Виталием Кличко во втором туре. Пока сложно объяснить такой прорыв Попова применением "сеток" или других методов, позволивших ему оказаться вторым. В любом случае, его медийная кампания не была активной и агрессивной.

К тому же, отрыв Попова от другого кандидата, который оказался на третьем месте небольшой – 2-3%. Одни экзит-полы говорят, что на третьем месте – Притула, другие – что Верещук. Также в списке лидеров оказался "старый хозяйственник" Омельченко, но это объяснимо: в Киеве есть запрос на "старых хозяйственников". На этом запросе удачно сыграли и Попов, и Омельченко.

Кроме того, за Поповым стоит Левочкин, обладающий огромным влиянием на Киев и ряд его районов.

Тем не менее, все это не особо сработало, потому что у Кличко, несмотря на все, было несколько плюсов, которые дали такой результат. Он начал латать инфраструктуру, это стало заметно и по ряду магистралей, и в плане освещения города, и развязки начали строить. Так что у Кличко в этой сфере были конкретные достижения.

Читайте такжеЗеленский вместо победы на выборах схлопотал пощечинуПлюс сам по себе бренд Кличко – очень сильный. К тому же, у него достаточно мощная команда.

Потому не было особых сомнений в том, что Кличко займет первое место на выборах мэра. Возникал лишь вопрос, в каком туре он победит – в первом или втором.

Однако самое важное в киевских выборах – это провалы. Киевская избирательная кампания была очень дорогой и амбициозной. Всем политическим силам было важно показать, что они имеют хорошие позиции в столице, потому что Киев рассматривается с точки зрения большой политики и с прицелом на досрочные парламентские выборы.

Самый большой провал в Киеве – это результат Слуги народа и кандидата в мэры от власти. Ирина Верещук получила меньше голосов, нежели "слуги" рассчитывали. Однако это неудивительно, ведь ее кампания была абсолютно неэффективной и беззубой.

"Залёт" года – это, конечно же, Пальчевский. Какое количество бабла было выброшено на этот проект! Какое количество рекламы вылито на голову киевских избирателей! Но, в конечном итоге, это никак не помогло Пальчевскому не пойти по стопам Думчева.

Пальчевского ждет фиаско в духе Думчева, потому что, судя по экзит-полам, он не просто не проходит во второй тур и даже близко не подходит к показателям того же Попова, но и его партия, которую так громко назвали – Победа Пальчевского, имеет все шансы провалиться и не пройти в Киевсовет.

Так что деньги, которые влили Столар и компания в этот проект, оказались выброшены на ветер.

История с российским паспортом Пальчевского сыграла свою роль, но для его электората это не было критичным. Потому что его электорат – условно говоря, "ватный". Если электорат ОПЗЖ – это более радикальная версия приверженцев "русского мира", то электорат Пальчевского – менее радикальные и закамуфлированные сторонники "русского мира".

Читайте такжеМестные выборы послужат началом проблем для ЗеленскогоПальчевский только болтал, не показав толком команду, не предоставив никакой конкретики. К тому же, он вел не столько киевскую, сколько общенациональную кампанию, что вносило существенный диссонанс, поскольку киевская кампания требовала других меседжей.

К слову, и Верещук вела странную кампанию: ее меседжи были такие же распыленные, как и у Пальчевского.

Так что изначальное неправильное позиционирование Пальчевского привело к тому, что были потрачены огромные деньги, но при этом даже не была показана команда. Тезисы, которые он распространял, не были подтверждены ни командой, ни фактажом. Например, Пальчевский утверждал, что бесплатная медицина "обґрунтована" – чем и кем она "обґрунтована", мы так и не узнали…

Пример Пальчевского продемонстрировал, что можно сколько годно рисовать себе рейтинги и заливать на всех ресурсах оценку каких-то социологов о том, что у Пальчевского есть все шансы победить Кличко, но, если у тебя нет ни нормальной оргструктуры, ни толковой команды – ничего, кроме бабла, краха не избежать.

Если говорить о втором туре выборов мэра, то, кто бы ни вышел в него с Кличко – Попов или Верещук, или Притула, победа Кличко очевидна. А, похоже, во втором туре будет Попов, но он для Кличко – удобный спарринг-партнер: его точно не поддержат те люди, которые выходили на Майдан, а таких в Киеве много.

Притула – тоже выгодный спарринг-партнер для Кличко из-за его бестолковости. Ведь на фоне "бла-бла-бла" Притулы Кличко выглядит крепким хозяйственником, который понимает, как работает городская экономика.

Читайте такжеВоскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020Кроме того, не пойдут Притуле в плюс и позиции Голоса – после всего того, что вытворял Вакарчук своими "прихожу-ухожу", позиции этой политической силы существенно подорваны.

Если бы Верещук набрала больше голосов и прошла бы во второй тур, это было бы интереснее. Тогда бы Офис президента мог ее проталкивать на позицию главы КГГА, особенно если бы Верещук сумела набрать во втором туре 20-30%. Но этого не будет, потому можно говорить о том, что Зеленский в Киеве потерпел полное фиаско. Для партии власти в целом эти выборы – фиаско.

Что касается Киеврады, куда, судя по всему, проходят УДАР, Европейская солидарность, Слуга народа, Голос и Батькивщина. Ситуация интересна тем, с кем будет создавать коалицию Кличко. Хотя застройщики и киевские группы влияния распихали своих людей по спискам всех партий.

Однозначно по итогам этих выборов Кличко в Киевсовете получит большее пространство для маневра, чем было у него раньше.

Ведь после предыдущих выборов Кличко был связан обязательствами и договоренностями Порошенко с Фирташем и Левочкиным. Теперь Кличко будет более свободен. Хотя говорить, что в результате этих выборов Кличко вырвался на широкие просторы, рано, потому что влияние киевских групп на формирование списков было очень велико. Потому нужно еще посмотреть, кто именно прошел в Киевсовет…

Главная интрига – с кем УДАР будет формировать коалицию. Евросолидарность и Порошенко подлизывались перед выборами к Кличко. Кличко как политик, конечно, может пойти на коалицию с ЕС, но он, во-первых, не особо любит Петра Алексеевича, а, во-вторых, будет пытаться маневрировать, чтобы сохранить хорошие отношения с властью. Потому, скорее всего, коалиция будет со Слугой народа.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда