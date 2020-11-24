Зеленский пообещал украинцам по 8 тысяч гривен / УНИАН

Знаете, есть последовательность принятия реальности: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Владимир Александрович совершил небывалое и вместо финальной стадии "принятия" лихо вернулся к первой — "отрицания".

В нашем бюджете дыра — по разным оценкам от ста до трехсот миллиардов гривен. Пока деньги кончились на незащищенные статьи бюджета, а скоро под угрозой окажутся защищенные — заплаты бюджетникам, пенсии, субсидии и прочее. Это признают даже провластные экономисты, вроде Тимофея Милованова — свеженазначенного советника главы ОП.

И они же утверждают, что без транша МВФ эту бюджетную дыру не заткнуть. Причем, транша в этого году не предвидится, а насчет самостоятельных заработков наши правящие деятели даже и не задумываются.

Читайте такжеПочему украинцы остались с голой задницейОднако президент Зеленский в своем очередном видеообращении проявил широту души: пообещал щедрую материальную помощь и малому бизнесу, и малоимущим слоям населения.

"Где деньги, Зин?". Владимир Зеленский что, со своими экономистами живет в параллельных вселенных? Или он уверен, что если зажмуриться и твердить мантру "Все будет хорошо!", то так и случится?! И бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов?

Я и не представлял, что неадекватная дилетанщина может не уменьшаться, а наоборот — прогрессировать.