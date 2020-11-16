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Главный итог карантина выходного дня

Светлана Крюкова

журналист

16 ноября 2020, 08:44

Карантин выходного дня показал полную профнепригодность и бездарность власти.

Украина, карантин
Украинцы презирают решения власти / УНИАН

По итогу первых дней "выходного карантина".

Самое страшное для любой власти вне зависимости от страны - выглядеть смешно и беспомощно, когда граждане презирают все ее решения и вытирают об нее ноги. Причем вполне заслуженно и обоснованно.

Но еще страшнее - когда власть сама дает повод для такого отношения. Просрав и украв все, что только можно, не имея ни стратегии, ни тактики, но продолжая генерировать решения одно глупее другого.

Останавливая остатки выжившего после весеннего локдауна малого бизнеса. Не построив ни одной новой инфекционной больницы. А действительно - зачем, их же всегда ждет с распростертыми объятиями госрезиденция для самоизоляции, и Феофания - если поплохеет.

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Когда же вы осознаете свою полную профнепригодность и бездарность, и избавите нас от вынужденной необходимости лицезреть на вас в высоких кабинетах? Или хотите дождаться, когда вас просто вынесут оттуда?Это, как правило, происходит в немного не комфортной обстановке и гораздо раньше, чем ожидается.

Светлана Крюкова карантин выходного дня
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