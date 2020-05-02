Голосование о присоединении к Марсу, или Зачем РФ еще один референдум в Крыму

Россия может провести повторный референдум в Крыму ради снятия санкций

В последние дни усиленно обсуждается возможность проведения в Крыму повторного референдума.

Зачем это России? Прежде всего потому, что это частично решает вопрос санкций.

Крым, с точки зрения глобальных отношений – это маленький полуостров с убитой за последние годы экономикой. Но именно от него зависят санкции против РФ. Есть несколько пакетов санкций, в том числе, и крымские, которые мешают использованию Крыма в качестве военно-морской базы и влияют на экономику. И снять их можно будет только после неприемлемого для нас референдума. И тогда Украина останется одна против всего мира, который смирится с этой ситуацией.

Как это может реализоваться на практике? На самом деле, сейчас Россия в Крыму может провести что угодно – голосование о присоединении к Марсу, выборы главного богомола – если они проводят это по собственной инициативе, это не имеет никакого значения.

Читайте такжеКрым для Украины уже давно потерянСмысл в этих действиях есть только тогда, когда они смогут добиться на них согласия международных организаций или Украины. То есть, им важно, чтобы международные организации согласились на повторный опрос людей – и тогда они его, естественно, проведут и нарисуют на коленке нужные им цифры, как это уже было в 2014 году. И сейчас им это будет сделать гораздо проще, потому что они полностью контролируют ситуацию в Крыму.

Как они могут это сделать? Учитывая ситуацию с США и всем остальным миром, Россия может протащить это решение через Совет безопасности ООН хотя бы на уровне рекомендательной резолюции – этого уже будет достаточно. Еще один вариант – провести это решение через Генассамблею ООН, что сложнее, в крайнем случае – добиться поддержки от ОБСЕ.

В России понимают, что украинская власть сейчас слаба – вопросом Крыма она не занимается и в ближайшие вряд ли будет им заниматься (это понимают все, включая наших партнеров). Если раньше вопрос Крыма был только на уровне политических заявлений, то теперь и они свелись к минимуму. А потому лоббировать повестку дня о новом референдуме гораздо проще.

Читайте такжеКремль толкает Украину на сделку по КрымуТем более, что при импотенции нашей дипломатии и общей политики "умиротворения агрессора" противодействовать референдуму в Крыму будет сложно. А потому у России есть карт-бланш.

И я очень опасаюсь, что в этих условиях у России все может получиться.

Более фантастической выглядит возможность добиться формального согласия от Украины, так как в таком случае нет необходимости в согласии международных организаций. Но это – фактически самоубийство любой украинской власти.

Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, специально для Главреда