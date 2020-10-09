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Голосование за лучшую мразь - норма для украинцев

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

9 октября 2020, 11:04

Отказ голосовать на выборах без выбора - единственный бескровный метод восстановления справедливости.

выборы
У украинцев традиционно есть выборы без выбора / УНИАН

Ведь надо же хоть за кого-то голосовать!.. Так говорят очень многие, и ошибаются. Демократические выборы - это не обязанность отдать "хоть за кого-то" свой драгоценный голос, а гражданский долг выбрать того, кто будет работать на общество и государство.

Если таковых нет, голосовать не надо, выбирая "хоть кого-нибудь", кто своим лицемерием, обманом, воровством и предательством будет разрушать общество и уничтожать государство.

Не голосование за дрянь, за мразь, за дерьмо, пусть даже "лучшее" из всех, является не только допустимым, но и обязательным способом демократического волеизъявления.

Голосование ногами, голосование отказом голосовать на выборах без выбора - единственный бескровный метод восстановления справедливости, законности, и истинной демократии в олигархическом государстве, где захватившая власть плутократия умело использует псевдодемократические институты для того, чтобы держать народ в стойле.

Читайте такжеРасплата за 2019-й: оппозиция готовится отомстить Зеленскому на осенних выборахНе случайно эта паразитирующая надстройка, эта "элита" считает своими главными врагами тех, кто думает, кто не отдаёт свой голос за марионеток олигархата, к какой бы "партии" они формально не принадлежали.

Заклеймённые и оплёванные "противсіхи" - головная боль кукловодов, для которых крайне важно не только соблюсти формальные "демократические" процедуры, но и обеспечить своим марионеткам достаточный для легитимизации уровень поддержки избирателей.

Так это работает. Олигархические деньги, высосанные из бюджета и полученные от естественных монополий, конвертируются в политическую рекламу на телеэкранах и рекламных щитах, чтобы обернутся ещё бОльшими деньгами после выборов.

Чужих, нищебродов на подмостки театра карабасов-барабасов не допускают. А все видимые различия между актёрами - это только разница между свиньями, стремящимися прорваться к бюджетному корыту.

В этой схватке за бабло нет ни правых, ни левых. Ни патриотов, ни сепаратистов. Зато есть бизнесы хозяев, случайно ориентированные на Запад, или на Восток, вследствие своих экономических интересов, и ситуативно окрашенные в разные цвета.

Но в действительности разницы нет. Демократии нет. Выбора нет. Кроме права и обязанности избрать тех, кто больше других будет грабить страну в ближайшие пять лет. Если только вы не отчаянный "противсіх".

Юрий Касьянов Выборы-2020
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