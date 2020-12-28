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Готовьтесь к новым пандемиям и наступлению Средневековья

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

28 декабря 2020, 08:45

Мир сознательно погружают в новое Средневековье.

Пандемия, коронавирус
После коронавируса будут новые пандемии/ Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям. "История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал он в видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности.

Главная ошибка, которую допускают при общении с бандитами - когда платят в первый раз. Потом вариантов уже не будет - будете платить снова и снова. Я за 15 лет работы общался с разными представителями той социальной группы, которая теперь сидит в Кремле, но не заплатил никому и никогда. Хотя и были сложности.

ВОЗ - это классическая бандитская корпорация. Рэкетиры и террористы на прокорме у еще более серьезных бандитов. После того, что им удалось сделать в 2020 году, они поймали волну и теперь ее не отпустят. Конечно, вынудить их можно, но теперь усилий по отказу от навязываемой "помощи" придется предпринимать несравненно больше.

Теперь пандемии и угрозы квазимедицинского характера будут постоянными. Не нужно ни малейших иллюзий - после коронавируса нам предложат еще одну-две страшных угрозы, за ними - следующие.

Краткосрочный профит - в накачке выручки фармацевтических корпораций, которые пухнут как на дрожжах, продавая свои бесполезные вакцины непонятно от чего непонятной степени безопасности.

Читайте такжеКоронавирус - только первая фаза погружения мира в новое СредневековьеДолгосрочный эффект - в перестройке мирового порядка, перераспределении собственности, ликвидации среднего класса в глобальном масштабе и строительстве неофеодального общества, в котором не будет прослойки между рабами и рабовладельцами. Прослойки, роль которой выполнял средний класс, возникший из европейских свободных городов и создававшийся более полутысячи лет. Сейчас всё это идёт под нож, а террористическая группировка ВОЗ - острие этого ножа.

С исчезновением среднего класса исчезнет и потребность в демократии и демократических институтах. В феодальном устройстве демократия и национальное государство — избыточная и ненужная финтифлюшка, а потому главенствующую роль в новом социуме будут играть новые феодалы — корпорации. Так мир войдет в новую итерацию нового Средневековья, хотя это будет Средневековье с интернетом, ракетами и космосом.

коронавирус ВОЗ Эль Мюрид
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