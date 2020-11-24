Что ждет мир после выхода США из соглашения об открытом небе

Джо Байдену придется договариваться с РФ и Китаем, чтобы избежать новой холодной войны / GettyImages

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что США официально вышли из соглашения об открытом небе.

Напомню, что из этой сделки Штаты начали выходить еще шесть месяцев назад - как это и прописано в Соглашении, они предупредили о своих намерениях заранее и заявили, что в случае, если Россия не изменит своего поведения в отношении Украины, Грузии, то они действительно из нее выйдут.

Главными последствиями таких действий США станет не сам развал Соглашения об открытом небе. Потому что, если говорить откровенно, этот документ не работал в течение десяти последних лет, ведь Россия не давала пролета самолетам НАТО, хотя сами нарушали воздушное пространство даже в США в 2017 году, когда пролетели над гольф-клубами Трампа, что тогда восприняли как угрозу национальной безопасности.

Сделка не имела смысла, потому что если тогда наблюдение за военными объектами условного противника осуществлялось самолетами, то сейчас спутниковое оборудование полностью покрывает необходимость в разведке и поэтому Договор был определенным маркером доверия – мол, если мы можем договориться о взаимных пролетах, то мы можем договориться и о другом.

Читайте такжеБайден-новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революцииПод "другим" имеется в виду Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД), который также несколько лет назад распался, и, самое главное, так называемый Договор СНВ-III об ограничении стратегических наступательных вооружений – все эти соглашения, включая Соглашение об открытом небе, ранее составляли собой единую систему договоров о разоружении и остановке противостояния в Холодной войне.

Теперь, когда и США, и РФ вышли из договоров о РСМД и открытом небе, в феврале 2021 года должно состояться следующее заседание о продлении START-III и есть большая вероятность, что его не продлят. А это значит, что обе страны будут иметь возможность восстановить свои ядерные потенциалы до уровня наиболее острых периодов Холодной войны, скажем, конца 70-х-начала 80-х годов, что создает огромную угрозу для международной стабильности. И это - негативный сценарий развития событий.

Но надо учитывать, что до сих пор КНР, будучи третьей сильнейшей ядерной державой в мире, не входила ни в один из этих ограничительных договоров. И фактически текущая ситуация может стать толчком к тому, чтобы включить и ее в систему переговоров, что будет означать полный пересмотр ограничений систем ядерного вооружения. В современных условиях это будет позитивным сценарием. Но такой сценарий наименее вероятен, поскольку мы понимаем, как работает КНР. И здесь она явно не будет играть против себя и вряд ли пойдет на заключение соглашения ни с русскими, ни с западным миром.

Однако Джо Байден - демократический интернационалист и для него та договорная система, которая существовала, является основой отношений. И теперь, очевидно, он, после утверждения на посту президента США, захочет снова ее вернуть. И здесь нужно отметить, что при этом новой перезагрузки отношений США с РФ ожидать не стоит, и даже если он начнет восстанавливать договорную систему только с Россией без участия КНР, то это будут ни в коем случае не взаимные уступки, а новые переговоры такого же уровня, как и в 70-80-х годах, то есть все опять придется начинать сначала.

И, по-моему, именно поэтому Байден всеми силами постарается затянуть КНР в эту систему, которая сможет стать определенным рычагом влияния на РФ. Потому что мы и сейчас видим, что РФ всячески переориентироваться на Китай и в экономическом плане, наверстывая санкции, и в политическом, пытаясь с ним сблизиться через Шанхайское партнерство, евразийские проекты, выход к Тихому океану и тому подобное.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", специально для Главреда