И Украина, и Россия - два мафиозных государства. Но есть нюанс

Владимир Путин / УНИАН

Что общего между Путиным и Кернесом? То, что оба они являются лидерами мафиозного типа. Оба, по слухам, тяжело больны и, возможно, уже не способны исполнять свои обязанности. Но эта информация тщательно скрывается от общества.

Законы мафии таковы, что если босс желает, то будет оставаться главой клана - в каком бы беспомощным физическом состоянии он ни был. И только после его смерти мафия выберет себе нового босса. Босс это символ могущества клана. Любая мафиозная вертикаль построена на личной власти одного, а не на формальных институтах, как в развитых демократиях, где роль личности не так важна. Пока босс жив, вертикаль работает. Важен сам факт жизни! Это принцип.

Вообще говоря, и Россия, и Украина - это по своей природе два государства мафиозного типа. Отличие заключается в том, что в России есть один клан во главе с Путиным, который смог взять под контроль всю страну. А в Украине ни один клан пока не смог добиться этого. Ближе всех к цели была донецкая мафия, но майдан спутал все карты Януковичу.

Сейчас Украина представляет собой обычное государство fail state, в котором власть фрагментирована в руках различных мафиозных кланов. Показательный пример - это как минюст совместно с ОП уничтожают партию Шария с помощью незаконных вооруженных формирований. А Медведчук в ответ сформировал свою частную армию во главе с Кивой.

Читайте такжеЗапад поставил крест на Украине, но отказаться от нее уже не можетИ Россия, и Украина - это два неэффективных государства мафиозного типа. Но в России наблюдается определённая управляемость, так как есть один клан, который контролирует всю страну. А Украина фактически уже потеряла всякую управляемость, так как победившего мафиозного клана нет, а демократические институты не работают.

При Зеленском, по понятным причинам, Украина достигнет полного управленческого хаоса. После чего какой-то мафиозный клан сделает попытку взять под контроль все остальные кланы, отвлекаясь на желание народа иметь жесткую руку. После клоунов и шутов в мафиозных государствах к власти всегда приходят люди в погонах. По просьбе трудящихся, разумеется, что называется, "для наведения порядка".

Например, как сейчас в Армении.

Запад, кстати, отлично понимает мафиозный характер украинского государства, но оказался беспомощным что-либо изменить и сейчас поддерживает кредитами на плаву наши мафии, не зная, ЧТО со всем этим делать, стараясь просто не допустить резни кланов. То есть Майдана.