Иллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и Кравчук

Леонид Кравчук / Главред

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил возможности своей отставки, если он окончательно убедится в том, что Россия не хочет мира на Донбассе

"Я уже почти убедился", - отметил Кравчук. Интересно, что должно произойти, чтобы это "почти" стало твердым убеждением? Окончательный отказ Москвы от обмена пленными? Срыв очередного "нормандского саммита", о возможности проведения которого перестали говорить, кажется, даже мечтатели из президентского окружения? Отказ России от перемирия и возобновление боев на Донбассе?

Для того, чтобы понять, что Россия не хочет мира на Донбассе, Леониду Кравчуку не нужно было соглашаться на предложение Владимира Зеленского и руководить украинской делегацией в ТКГ. Ему достаточно было проследить за поступками своего предшественника в делегации и преемника на посту президента Леонида Кучмы. Кучма согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ после избрания президентом страны Петра Порошенко, когда не только у него, но и у многих политиков и в самой Украине, и на Западе, и даже в России Читайте такжеПутин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассебыла иллюзия, что Путин склонен к прекращению конфликта и дело лишь в приемлемой для Кремля формуле.

Кучма покинул украинскую делегацию, когда убедился, что Путин не собирается договариваться с Порошенко ни о чем. И вернулся на пост главы делегации после того, как возникла новая иллюзия – теперь уже исключительно украинская, подкрепленная разве что ложью, которой Кремль склонял жадных украинских олигархов к борьбе с Порошенко и собственной страной – что Путин готов будет к договоренностям с Зеленским.

Но Кучма ушел из делегации, как только увидел, что у таких договоренностей нет никаких перспектив и новое "окно возможностей" - или, скорее, иллюзия возможностей – откроется только после отставки Зеленского с поста президента Украины. Ну или после ухода Путина, это точнее.

Кравчук уже пришел на руины. На руины иллюзий. Некомпетентный, самовлюбленный и самодовольный Зеленский – плоть от плоти своих инфантильных сторонников – мог этого и не понимать. Но Кравчук, один из лучших аналитиков в украинской политике? Неужели только сейчас он додумался до того, что Россия не хочет мира?

Нет, конечно. Как это часто бывает с Кравчуком, любовь к себе и страсть к присутствию на арене победила в нем здравый смысл. Именно поэтому в 1994 году Кравчук позволил обыграть себя России и ее ставленнику Кучме. Именно поэтому сейчас он уйдет из украинской делегации без результатов. Кравчук – шахматист, который садится за доску не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы все видели, как он красиво переставляет фигуры. Это его качество позволило ему быть великолепным представителем нового независимого государства в период президентство. И это его качество постоянно увлекает его в различные сомнительные предприятия.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо