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Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

12 января 2021, 06:55

Нынешние протесты – традиционная украинская политическая возня, где недовольство народа используется отдельными персонами для выбивания преференций для себя.

полтава протесты тарифы
Тарифные бунты по всей Украине – это технология / Реальные Лубны

Волна тарифных протестов – это технология, призванная привести к досрочным парламентским выборам в Украине. И, судя по тому, что в основном эти бунты развернулись на востоке – в Харьковской и Николаевской областях, а также в Краматорске, стоят за ней медведчуковцы. Похоже, ОПЗЖ пытается "оседлать" протест и еще больше раскачать ситуацию, потому что эта политическая сила, как никакая другая, заинтересована в досрочных выборах Рады.

Учитывая, что досрочные парламентские выборы во второй половине 2021 года вполне возможны, в этом контексте есть смысл проталкивать именно тему тарифов: их постоянный рост очень плохо объясняется властью народу, в результате чего в обществе нарастает огромное недовольство. Как и в истории с протестами ФОПов, политические силы постепенно начинают заходить в тему повышения тарифов и эксплуатировать ее.

Читайте такжеКого назначат виновным за тарифный удар по украинцамВ виду того, что в основном на эти тарифные протесты выходили люди преклонного возраста, сложно поверить, что акции стихийны, что пенсионеры самоорганизовались и единым порывом вышли на протест. Тем более, в таких городах как Краматорск или города Харьковской области. Эта часть населения не тяготеет к подобным формам протеста.

Кроме того, несложно заметить, что тема тарифов и протестов активно разгоняется определенными телеканалами и Youtube-каналами. Даже глядя только на это, не остается никаких сомнений, что ОПЗЖ эксплуатирует данную тему.

Цель – досрочные выборы Рады. Если для "зеленых" досрочные парламентские выборы однозначно приведут к потере сегодняшних позиций, то ОПЗЖ, Батькивщине и За майбутне они – выгодны, поскольку в итоге разрушится монобольшинство "слуг", а Зеленский окажется в большей зависимости от олигархов и различных политических сил, которые пройдут в Раду. Таким образом, повторяется ситуация с Ющенко 2007 года, когда после перевыборов Наша Украина получила около 12% поддержки, и ей пришлось выступать в качестве младшего партнера в правительстве с Батькивщиной.

Потому сейчас все вышеназванные игроки пытаются выстроить такую конфигурацию и расшатывать ситуацию так, чтобы досрочные выборы Рады стали неизбежны.

К слову, Батькивщине сейчас важно закрепить тот результат, который у нее есть, ведь у Юли хорошо понимают: если парламентские выборы пройдут согласно штатному расписанию, то Батькивщина может просто не пролезть в Раду.

Однако не только досрочные выборы Рады могут остановить протесты. Если произойдет смена правительства, то те, кто управляет тарифными протестами, могут снять накал. Но – лишь временно: ведь сама проблема никуда не денется – никуда же не денутся интересы Ахметова, Фирташа, облгазов, а именно они являются главными выгодополучателями от всей этой тарифной истории.

Читайте такжеПочему в Украине разрастаются "тарифные майданы" и чем они закончатсяСловом, идет традиционная украинская политическая возня, где недовольство народа в условиях падающей легитимности президента и его политической силы используется отдельными политическими игроками для того, чтобы выбить для себя очередные преференции. И, если народ зарядят деньгами и медийно, то тарифные бунты могут начаться в любом регионе Украины. Однако из-за того, что у нас до 24 января локдаун, это накладывает определенные ограничения, которые власть может использовать, чтобы гасить протест. Потому не думаю, что за январь ситуация сильно радикализуется. Скорее, ситуация накалится к моменту запуска ВРУ, когда можно будет принимать кадровые решения по перестановкам в Кабмине, а также решения относительно сферы ЖКХ.

Пока что идет предварительная раскачка ситуации в стране, задача которой – проложить курс к досрочным парламентским выборами или смене правительства.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

Владимир Зеленский протесты тарифы на газ ЖКХ-тарифы Юрий Романенко досрочные парламентские выборы повышение тарифов ОПЗЖ
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