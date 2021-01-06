Зеленский сможет усидеть в кресле только при одном условии

Самое опасное для Зеленского то, что на протест выходит его же электорат, а не сторонники Порошенко или Тимошенко / УНИАН

Протесты, которые начались в Полтавской области из-за повышения тарифов на доставку газа, будут продолжаться. Пока что акции локальные, поскольку сейчас разгар праздников, и, как минимум, до 10 января все будут отдыхать, то есть многие украинцы еще попросту не видели новых платежек и не осознали, сколько им придется платить. А ведь выросли тарифы не только на газ, но и на электроэнергию, позже неизбежно вырастут и на воду... Монополии просто выкачивают деньги из людей под разговоры о рынке.

Потому протесты будут нарастать, и Лубнами их география вряд ли ограничится. У нас уже стоят на Майдане ФОПы, которые первыми прочувствовали прелесть турборежима и ерунды, которую напринимал парламент. Теперь протестуют и перекрывают трассу в Полтавской области потребители газа. По этой же причине потихоньку начинают выходить на улицы люди и в Черновцах. Далее в уже существующие протесты могут влиться и митинги льготников.

Своего пика протесты достигнут весной, когда потеплеет. Однако это вполне может произойти и раньше – зимой, когда все очнутся после праздников, увидят новые платежки и поймут, что все разговоры о снижении тарифов были лишь сказками Зеленского.

Господин Аваков до поры до времени не будет давать возможности протестующим ставить палатки на Майдане. Однако ресурсы полиции не безграничны, ведь после Майдана 2013-2014 гг. полиция понимает, что нельзя пересекать "красную линию".

Читайте такжеУкраине грозит волна "тарифных майданов"Что же касается Зеленского, то пик его поддержки народом миновал – начался период разочарования в нем и неудобных вопросов к власти. Согласно свежей социологии, уже свыше 70% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении. Это значит, что рейтинг Зеленского упал и теперь находится приблизительно на том же уровне, что и рейтинг Порошенко в 2015 году. Вот только ресурс власти Порошенко всегда был на порядок выше, чем у Зеленского, в частности, он всегда мог сказать, что протестующие против него – это "рука Кремля", "нога Кремля" или другие "части тела Кремля". Зеленский так сказать не сможет.

Но самое опасное для президента – то, что на протест против него выходит его же электорат, например, ФОПы, которые все поголовно голосовали за Зеленского. То есть протестуют не идеологические сторонники Порошенко, Тимошенко или Бойко, а ядерный электорат Зеленского.

У Зеленского есть два варианта разрешить проблему протестов из-за роста тарифов.

Смена премьер-министра. Один из главных постулатов в политике: вовремя найди виноватого, иначе виноватым будешь ты; если ты не видишь виноватого, то виновный – это точно ты сам. Однако не ясно, на кого можно заменить Шмыгаля. Зеленский может продолжить играть в Гончарука-2, Гончарука-3, но так ситуацию не вытянуть. Нужен сильный и волевой лидер, который сможет решить проблему, у кого есть опыт работы в кризисных ситуациях. Теоретически на премьерский пост мог бы потянуть Порошенко, но он точно не согласится, Палица, у которого есть управленческий опыт, а также Тимошенко. Юлия Владимировна пытается активно прессинговать Зеленского и показывает, что власть проиграла всё, что могла. Однако, как только она станет премьером, в ту же минуту перестанет быть президентом Зеленский. Разгон парламента и досрочные выборы Рады. Парламент этого созыва набрался негатива, и всем стало понятно, что депутаты – идиоты. Однако этот вариант – более рискованный, потому что так Зеленский потеряет в парламенте все. Сейчас есть хоть какие-то 250 оболтусов, а в случае досрочных выборов у Зеленского будет гораздо меньше штыков, и ему придется создавать коалицию. С кем – с Тимошенко, Порошенко, ОПЗЖ?

Если Зеленский не решится ни на один из этих двух вариантов, то мы рискуем получить не только смену правительства и досрочные выборы Рады, но и досрочные президентские выборы.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда