К чему приведет отмена ВНО для поступающих из Крыма и Донбасса

Из Крыма и Донбасса смогут поступить только 2-3 тысячи абитуриентов

Міносвіти дозволило мешканцям Криму та Донбасу вступати у будь-який заклад без складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Наскільки я розумію ситуацію, раніше, тобто з 2016 року і до цього часу діяли різні норми для тих випускників, які вчились у Криму і на Донбасі. І зараз мова йде про те, щоб уніфікувати ці процедури.

По-друге, до цього року було лише кілька уповноважених закладів освіти, переважно у Херсонській, Запорізькій та кількох інших областях, які могли приймати цих вступників за квотами та вступними іспитами. Зараз це пропонується звести до того, аби вони могли вступати до будь-якого закладу на території підконтрольної України.

Читайте такжеВ Минобразования рассказали, как жителям Донбасса и Крыма поступить в ВУЗы Украины без ЗНОЗ одного боку, зараз ситуація виглядає так, що фактично в Україні з’явилася група пільговиків, а з іншого боку, чесний конкурс передбачає і рівні умови для вступників. А тут проблема у тому, що цим вступникам об’єктивно важко дістатися до пунктів тестування ЗНО. Більше того, сам факт приїзду на підконтрольну територію також потребує певної мотивації - їм не так просто ухвалити таке рішення, бо через можливість вступити в українські виші деякі абітурієнти сваряться з родинами.

Але поки немає повного документа, не зовсім зрозуміло, як саме ці квоти розподілятимуть між університетами і як саме будуть прописані умови для вступу. Звісно, що мова не йде про повне спрощення вступу на основі складання лише двох предметів, оскільки, якщо випускник, наприклад, вступатиме на інженерний факультет, то йому треба буде здати і іспит з математики як мінімум і вступні іспити у самому університеті.

Та треба розуміти, що скасування ЗНО для вступників з Криму і Донбасу - не настільки критично відобразиться на вступній кампанії. Адже таких вступників не буде більше двох-трьох тисяч, тобто приблизно 5 відсотків від загальної кількості вступників в Україні, а кількість бюджетних місць щороку значно більша, близько 50-60 тисяч місць для вступників, які вступають у виші на загальних умовах, тобто за наявності і сертифікатів ЗНО, і вступних іспитів при університеті.

Тому не думаю, що для тих вступників, які вирішили вступати в українські виші, це буде фактором, який змінить їх рішення. Хіба що це може вплинути на вибір тих вступників, які не визначилися, але і серед них навряд чи цей відсоток буде великим.

Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования, специально для Главреда