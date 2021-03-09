Как дочь Путина зарабатывает на коронавирусе

Дочь Путина зарабатывает на вакцине Спутник V / Reuters

На первый взгляд в России с пандемией коронавируса сложилась какая-то абсурдная, шизофреническая ситуация. С одной стороны, Владимир Путин и другие чиновники постоянно повторяют, что справились с проблемой лучше, чем власти других, в том числе развитых стран. С другой стороны, Россия - мировой рекордсмен по избыточной смертности и сокращению населения в пандемию.

С одной стороны, Кремль ведёт агрессивную компанию по продвижению своей вакцины на мировые рынки. С другой – прививок не хватает самим россиянам, Россия сильно отстает от большинства европейских стран (в которых, кстати, власти подвергаются резкой критике за медленные темпы вакцинации) по проценту привитых граждан.

Действительно, кажется, чепуха какая-то - другие страны буквально охотятся за вакцинами, запрещают отпускать уже оплаченные партии за границу (как, например, недавно Италия в Австралию). А Россия – "щедрая душа", не привив своих, буквально навязывает вакцину чужим по всему миру, от Аргентины до Венгрии.

Однако, если копнуть чуть глубже, становится ясно, что ничего необычного в этом нет, всё в традициях путинской России, где, как в известном концлагере, "каждому своё". Жизни травоядных обывателей в этом обглоданном лесу никого не волнуют, главное, чтобы волкам было "кушать подано".

Читайте такжеВласть "забила" на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцинеЭкспорт вакцины на фоне ее дефицита в самой России ведёт к сохранению рекордной смертности от коронавируса, но способен пронести сверхдоходы некоторым "особенно талантливым" россиянам, близким к путинской семье. Первое – власти не волнует, в второе – для них безусловный приоритет.

Везде в мире прежде всего прививают группы риска, то есть пожилых и хронически больных. Российским властям на жизни стариков наплевать. Меньше пенсионеров – ниже нагрузка на Пенсионный фонд и бюджет. Да и сокращение трудоспособного населения правящую верхушку не пугает. Нефть и газ качать, да лес рубить и гастарбайтеры смогут.

А вот заработать на мировой беде для кремлевских - святое дело.

Помните на заре создания вакцины "Спутник V" Путин похвастался, что его дочь уже ею привилась? Это было совершенно неслучайно. У истоков проекта стоят друзья и партнеры его младшей дочери Екатерины Тихановой: инвестор и экспортер вакцины, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его жена, бывшая однокурсница и заместитель дочки Путина в фонде Иннопрактика Наталья Попова. Александр Гинцбург, начальник ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи", связанный с Тихоновой через Попову. Именно эта тёплая кампания сейчас активно продвигает вакцину на международные рынки, что гораздо выгоднее, чем использовать ее внутри страны. Непосредственно экспортом занимается РФПИ Дмитриева. А чтобы не было напряжения и ажиотажа на внутреннем рынке, ТВ рассказывает об "ужасах вакцинации" на Западе, запугивая обывателей вакцинами как таковыми. В результате большинство россиян прививаться не торопятся и, судя по опросам, не собираются, что очень выгодно экспортерам вакцины, ибо "Боливар не выдержит двоих".

Все стандартно по-путински. Зачем тратить драгоценную вакцину на каких-то "паразитов"-стариков, если ее можно загнать заграницу с прибылью для любимой дочки и ее друзей?