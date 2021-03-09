УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как дочь Путина зарабатывает на коронавирусе

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

9 марта 2021, 08:33

Заработать на мировой беде для кремлевских - святое дело.

Спутник V
Дочь Путина зарабатывает на вакцине Спутник V / Reuters

На первый взгляд в России с пандемией коронавируса сложилась какая-то абсурдная, шизофреническая ситуация. С одной стороны, Владимир Путин и другие чиновники постоянно повторяют, что справились с проблемой лучше, чем власти других, в том числе развитых стран. С другой стороны, Россия - мировой рекордсмен по избыточной смертности и сокращению населения в пандемию.

С одной стороны, Кремль ведёт агрессивную компанию по продвижению своей вакцины на мировые рынки. С другой – прививок не хватает самим россиянам, Россия сильно отстает от большинства европейских стран (в которых, кстати, власти подвергаются резкой критике за медленные темпы вакцинации) по проценту привитых граждан.

Действительно, кажется, чепуха какая-то - другие страны буквально охотятся за вакцинами, запрещают отпускать уже оплаченные партии за границу (как, например, недавно Италия в Австралию). А Россия – "щедрая душа", не привив своих, буквально навязывает вакцину чужим по всему миру, от Аргентины до Венгрии.

Однако, если копнуть чуть глубже, становится ясно, что ничего необычного в этом нет, всё в традициях путинской России, где, как в известном концлагере, "каждому своё". Жизни травоядных обывателей в этом обглоданном лесу никого не волнуют, главное, чтобы волкам было "кушать подано".

Читайте такжеВласть "забила" на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцинеЭкспорт вакцины на фоне ее дефицита в самой России ведёт к сохранению рекордной смертности от коронавируса, но способен пронести сверхдоходы некоторым "особенно талантливым" россиянам, близким к путинской семье. Первое – власти не волнует, в второе – для них безусловный приоритет.

Везде в мире прежде всего прививают группы риска, то есть пожилых и хронически больных. Российским властям на жизни стариков наплевать. Меньше пенсионеров – ниже нагрузка на Пенсионный фонд и бюджет. Да и сокращение трудоспособного населения правящую верхушку не пугает. Нефть и газ качать, да лес рубить и гастарбайтеры смогут.

А вот заработать на мировой беде для кремлевских - святое дело.

Помните на заре создания вакцины "Спутник V" Путин похвастался, что его дочь уже ею привилась? Это было совершенно неслучайно. У истоков проекта стоят друзья и партнеры его младшей дочери Екатерины Тихановой: инвестор и экспортер вакцины, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его жена, бывшая однокурсница и заместитель дочки Путина в фонде Иннопрактика Наталья Попова. Александр Гинцбург, начальник ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи", связанный с Тихоновой через Попову. Именно эта тёплая кампания сейчас активно продвигает вакцину на международные рынки, что гораздо выгоднее, чем использовать ее внутри страны. Непосредственно экспортом занимается РФПИ Дмитриева. А чтобы не было напряжения и ажиотажа на внутреннем рынке, ТВ рассказывает об "ужасах вакцинации" на Западе, запугивая обывателей вакцинами как таковыми. В результате большинство россиян прививаться не торопятся и, судя по опросам, не собираются, что очень выгодно экспортерам вакцины, ибо "Боливар не выдержит двоих".

Все стандартно по-путински. Зачем тратить драгоценную вакцину на каких-то "паразитов"-стариков, если ее можно загнать заграницу с прибылью для любимой дочки и ее друзей?

Екатерина Тихонова Владимир Путин Игорь Эйдман коронавирус в России вакцина от коронавируса Спутник V
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Северный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов ПутинаСеверный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов Путина Почему шутка словацкого премьера - оговорка про ФрейдуПочему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду Почему уход Путина не улучшит отношения России с УкраинойПочему уход Путина не улучшит отношения России с Украиной Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республикиПоломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики Три причины, почему Украине не светит НАТОТри причины, почему Украине не светит НАТО
Следующий материал

Последние новости

08:35
ДТП с украинцами в Польше: тела всех погибших идентифицировали
08:33
Как дочь Путина зарабатывает на коронавирусе мнение
08:31
В Ровенской области кот уснул на лице малыша и задушил его
08:06
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов Видео
07:59
В Беларуси вышел фильм о богатствах Лукашенко Видео
Реклама
07:41
Морозы не уходят: где сегодня будет холоднее всего Видео
07:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
07:15
Астролог оценил перспективы жены Медведчука в политике
07:09
"Русская рулетка": в ЕС призвали не спешить одобрять вакцину Спутник V Видео
06:53
Украина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки мнение
06:33
Мендель объяснила, почему не состоялся разговор Зеленского с Байденом Видео
06:30
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
06:02
Кому категорически противопоказан чеснок Видео
05:27
Украинский дипломат назвал условия разрыва дипотношений Киева и Москвы Видео
04:56
О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов Видео
04:50
Как правильно красить глаза тушью под маску для лица Видео
04:03
Политолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на Донбассе
03:40
Украинцев предупредили о мощном ударе волны агрессивного COVID-19 Видео
02:48
Названы самые полезные сухофрукты для организма Видео
02:10
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
Реклама
00:55
На Закарпатье забитые больницы и большая смертность от COVID-19 - врач Видео
00:19
День ангела Тараса – открытки и поздравления красивые и смешные
08 марта, понедельник
23:59
Мендель раскрыла подробности о втором сроке Зеленского Видео
23:31
Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед сном Видео
23:03
Украинский телеведущий откровенно рассказал о пережитом горе 8 марта Видео
22:56
Мендель призналась, как попала в ОПУ и почему "крутил носом" Богдан
22:41
Тепла не будет еще долго: синоптики огорчили прогнозом Видео
22:27
В Украине цены на продукты взлетят еще больше Видео
22:24
Мендель назвала сроки проведения большой пресс-конференции Зеленского
21:53
США в очередной раз "наехали" на Лукашенко Видео
21:19
В столице из-за сложных погодных условий увеличилось число ДТП
21:15
Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021 Видео
20:48
В Польше отказывались лечить пострадавших украинцев в ДТП Видео
20:43
В Херсонской области произошла утечка опасного вещества, есть пострадавший
20:32
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
20:31
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:30
Геймер пообещал ежедневно убивать главбоса Sekiro до релиза Elder Ring Видео
20:05
Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери Видео
19:49
В США приняли важное для Трампа решение по выборам Видео
19:25
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов
Реклама
19:25
На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса Видео
19:10
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами
19:06
Украина срочно обратилась к НАТО из-за действий России в Крыму Видео
18:56
"Иди отсюда с удостоверением": маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО Видео
18:47
В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках Видео
18:33
Square Enix приготовила приятный сюрприз для фанатов игр про Лару Крофт Видео
18:07
В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает Видео
18:05
Мендель резко высказалась в адрес Порошенко Видео
17:54
Из-за уязвимости ПО Microsoft были атакованы десятки тысяч компаний
17:49
Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять