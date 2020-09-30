УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Эрдоган понял, что Путин - трус, и будет дальше давить блеющего кремлянина

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

30 сентября 2020, 10:10

Основные усилия кремлевская дипломатия тратит не столько на разрешение карабахского конфликта, сколько на то, чтобы продолжать оставаться единственным его миротворцем и посредником.

путин эрдоган
Эрдоган переиграл Путина / GettyImages

Нынешнее обострение в Нагорном Карабахе с военной точки зрения, скорее всего, будет совершенно неинтересным хотя бы потому, что никаких стратегических задач у противников на поле боя нет и быть не может.

Азербайджанская армия не может вернуть под контроль Баку территорию просто потому, что это возможно только при условии тотального геноцида проживающего там населения, а справиться с такой задачей у Азербайджана попросту нет ресурса. Да и не будет, скорее всего, никогда. Локальные задачи вроде освобождения (с армянской точки зрения - захвата) одного-пяти приграничных населенных пунктов никак не изменит ни конфигурацию конфликта, ни его ход, ни военно-политическую обстановку.

Но у нынешней фазы конфликта есть более важная и значимая составляющая. Внешняя. Возможно, что именно она и стала той причиной, по которой в обе стороны снова полетели снаряды и начала двигаться техника.

Читайте такжеНагорный Карабах и Донбасс: уроки для УкраиныУ Карабахского конфликта есть устоявшаяся внешняя конфигурация - Россия в качестве главного и единственного миротворца и посредника. Свою роль она выполняет на твердую тройку с минусом, а скорее, и на двойку. И основные усилия кремлевская дипломатия тратит не столько на разрешение самого конфликта, сколько на то, чтобы продолжать оставаться единственным его миротворцем и посредником. Поэтому результат именно с точки зрения урегулирования конфликта строго нулевой.

Стоит вспомнить казанскую встречу в 2010 году глав государств Армении и Азербайджана, которую организовывал тогдашний президент Медведев. Российская сторона умудрилась внести на встречу неподготовленные и несогласованные со сторонами документы, чем фактически сорвала ее, и президенты просто погостили в гостеприимном Татарстане, посадили какие-то деревья, поели-попили татарского угощения и ни с чем вернулись по домам.

Казанская встреча прекрасно продемонстрировала, как именно Кремль намерен заниматься этой проблемой. Никак. Подобное наплевательское отношение тогда буквально обескуражило и армянского, и азербайджанского президентов.

Давно всем понятно, что в случае сохранения подобной конфигурации этот конфликт будет тянуться еще очень долго. Изменить ее означает создать кризис, но только кризис позволяет создать новые подходы и новые решения. И дать шанс на какое-то развитие ситуации.

Убрать Россию с поля невозможно - здесь ни у кого иллюзий нет. Но вот если убрать ее с позиции миротворца и посредника, ввести в уравнение нового игрока - то все очень сильно изменится.

Прямо сейчас мы видим весьма любопытную конструкцию. Турция всеми силами и предельно жестко выступила на стороне Азербайджана. Россия же продолжает невнятно бормотать про мир во всем мире и за все хорошее против всего плохого. Однако задачей нынешнего обострения не является и не может являться в очередной раз продемонстрировать, что у России нет никакого решения и никакой политики на этом направлении - это все и так прекрасно знают.

В задачу входит теперь вынудить Россию изменить свою псевдонейтральную позицию. Выступить на стороне Армении. Неважно даже, в каком качестве и насколько эффективно. Важна смена статуса, чтобы дать возможность Азербайджану публично усомниться в беспристрастности и вызвать на ринг нового участника - Турцию. Создать принципиально новую схему: в правом углу ринга Армения и Россия, в левом - Азербайджан и Турция. И начать новые переговоры, но уже в новом составе.

Читайте такжеНагорный Карабах в огне: три сценария развития ситуацииНельзя сказать, что эта схема не читается. Она фактически на поверхности. И уж тем более понятно, что Кремль категорически не хотел бы что-то менять. Тем более, что не до вас, ребята, у нас тут своих проблем - до крыши и выше. Но у Турции есть две вещи. Первая - это решимость, вторая - Эрдоган держит Путина за глотку, контролируя проливы и всю логистику путинских авантюр - в Сирии, Ливии и далее везде.

Когда в 2015 году Путин сбледнул с лица и не сумел ответить Эрдогану за сбитый самолет, друг Реджеп сделал единственно верный вывод. И с каждым разом все более в нем укреплялся. Поэтому Эрдоган сегодня вполне способен на обострение обстановки, прекрасно понимая, что кроме жалкого блеяния в ответ не получит ничего.

Турция за пять лет сумела отвязаться от газовой зависимости от Газпрома. Который фактически потерял турецкий рынок. Турция пережила падение туристического оборота. И главное - Турция так и не дала другу Владимиру прорваться к сирийско-турецкой границе, прикрыв ее тремя зонами безопасности - "Щитом Евфрата", "Оливковой ветвью", "Источником мира" плюс зоной в Идлибе. И ситуация эта теперь закреплена соглашениями и договоренностями, а потому военным путем изменить ее невозможно. На политико-дипломатическом языке это называется победа. Полная и безоговорочная. И одержал ее не Путин. Он-то как раз не сумел выполнить в Сирии ни одной стратегической задачи, с треском проиграв Эрдогану везде.

В Ливии Эрдоган разгромил путинских наемников и отогнал саудовско-кремлевскую марионетку Хафтара от Триполи. Так что и здесь давить на Турцию у Кремля попросту нечем. А потому карабахский конфликт - это еще один очевидный если не нож в спину, то откровенный замах друга Реджепа. Который еще не доведен до логического конца, но смысл и суть его вполне читаются.

В этом смысле военные результаты карабахского обострения не имеют ни малейшего значения. А вот удастся ли сразу с первого раза выполнить политические задачи - тут вопрос гораздо более интересный. Даже если нет - будет вторая попытка. Или что-то еще.

Турция строит зону своего влияния в регионе. Эрдоган уже показал себя достаточно умным, последовательным и упорным политиком. В данном случае эта зона явно нацелена на Кавказ, и вряд ли Эрдоган откажется от этого направления. Не в этот раз - так чуть попозже. Ему спешить некуда.

Эль Мюрид Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Война в Карабахе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:15
Alina Pash озадачила украинцев кавером на песню российского гастролера по Крыму
11:02
Кулеба уточнил позицию Украины относительно ситуации в Карабахе Видео
10:51
РосСМИ оконфузились и перепутали украинский истребитель со своим - фото
10:29
Врач объяснил, почему вакцина не гарантирует победу над Covid-19
10:10
Борат 2 - дата выхода фильма с Сашей Бароном Коэном
10:10
Эрдоган понял, что Путин - трус, и будет дальше давить блеющего кремлянина мнение
10:01
Луценко рассказал, что у него рак: "Позади дни боли" Видео
09:53
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - более четырех тысяч зараженных
09:51
В Армении рассказали, будет ли мирный саммит Москва - Ереван - Баку
09:30
Чат с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым
09:21
Первые данные с "черных ящиков" упавшего под Харьковом Ан-26 - что говорят специалисты Видео
08:59
Во время предвыборных дебатов Трамп упрекнул Байдена из-за Украины Видео
08:43
Мужу главной белорусской оппозиционерки Тихановской продлили срок заключения
08:43
Нагорный Карабах и Донбасс: уроки для Украины мнение
07:59
Байден пообещал признать поражение, если проиграет выборы в США Видео
07:53
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
07:31
Комаровский посоветовал, как уменьшить риск заражения Covid-19 в школе Видео
07:01
Дебаты Трампа и Байдена закончились перепалкой с оскорблениями Видео
06:57
Почему Путин позволил начать войну Азербайджана с Арменией мнение
06:49
Всемирный день переводчика – прикольные поздравления и картинки
06:32
Носите уже сейчас: необычные аксессуары из 90-х опять в моде - фото Фото
06:05
На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег Видео
05:21
Угроза для либидо: ученые выяснили опасность Covid-19 для мужчин
05:00
Играть в ящик - почему постоянно смотреть телевизор опасно для здоровья
04:30
Война за Карабах: эксперт оценил риски вторжения России Видео
04:04
Жизнеутверждающий изумрудный маникюр стал ярким трендом осени - фото Фото
03:27
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
02:54
Врачи рассказали о новой опасности коронавируса
02:15
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
02:10
"Без трусиков?": звезда Танців з зірками показала интимное фото после шоу Видео
01:57
Ахиллесова пята - ученые нашли новую уязвимость раковых клеток
01:30
Головорезы - опора режима: эксперт дал белорусам совет, как сбросить Лукашенко Видео
00:55
Официальные данные по смертности от Covid-19 ниже реальных - ВОЗ Видео
00:33
Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
00:19
С праздником Вера, Надежда, Любовь и София – картинки, гифки, проза и стихи
29 сентября, вторник
23:57
Лечение коронавируса: во Франции обнаружили уникальную молекулу
23:51
Динамо феерично разгромило Гент в Лиге Чемпионов Фото Видео
23:29
"Должен уйти": Ермак сделал резкий выпад в адрес Фокина
23:01
Оккупанты в шоке: Керченская переправа внезапно прекратила работу
22:33
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" черту Видео
22:32
Как алкоголь влияет на холестерин: гид по разным напиткам Видео
22:04
Премьер Израиля припугнул новым взрывом в Бейруте Видео
22:03
В Луцке гинеколог подрабатывал сутенером и продавал наркотики
21:34
Эксперт рассказал, при каком условии Россия захватит Беларусь
21:27
Чем коронавирус опасен для мужчин: ученые ошарашили ответом Видео
21:21
Похудение и облечение похмелья: уникальные свойства яблочного уксуса Видео
21:06
Король Лев 2 - Disney снимает сиквел про Муфасу
20:52
Путин сказал Пашиняну, как решить конфликт в Карабахе с Азербайджаном Видео
20:51
"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе
20:35
Хайди Клум игриво показала голую грудь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять