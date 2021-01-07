Как Китай подмял под себя весь мир

Китайцы уверенно захватывают мир / Reuters

Китай никогда не прислушивался к советам из развитых стран. Не влазил в кредиты. Вместо этого, они смотрели с помощью каких инструментов развивались западные страны и брали их на вооружение.

Вот к примеру - Китай взял западную "дипломатию канонерок" и на ее основе создал более цивилизованную форму - "дипломатию долговой ловушки". Они сами решили стать кредиторами.

Суть такая же, как делала ещё Ост-Индская компания. Другим государствам они любезно предлагают дать кредит под строительство инфраструктурного проекта. С условием, что проект будет строить китайская компания. При необходимости предлагают взятки.

Сама схема просто гениальная. Государство получает кредит, но реальных денег ему никто не даст. Деньги даже не покидают территорию Китая и они сразу перечисляются на счёт китайского подрядчика.

Читайте такжеСША vs Китай: кто будет влиять на Украину в 2021 годуДа, для Китая - это экспорт и по сути через такие кредиты они увеличивают экспорт товаров и услуг из страны. И поскольку такие проекты выполняют госкомпании, то деньги из китайского госбанка перетекают в китайскую госкомпанию. При этом должником является не сама компания, а страна, которая взяла деньги в кредит.

С первого взгляда, сделка выигрышная. Китай получил экспортный заказ. И государство, взявшее деньги в кредит - инфраструктуру, на которую у неё раньше денег не было.

Проблемы могут возникнуть позже. Деньги же нужно возвращать. И если у государства начинаются трудности с выплатой, то Китай может потребовать определенных уступок. К примеру, передать им проект в долгосрочную аренду за символическую плату, лет на 100. Или открыть рынок для китайских товаров. Или обеспечить доступ китайским компаниям к госконтрактам. Или дать разрешение на добычу сырья.

В общем, страна-должник, сама того не понимая, попадает в зависимость от кредитора. Потому ее и назвали "дипломатией долговой ловушки".

Так Китай, постепенно подмял под себя Африку, Латинскую Америку, Азию, даже Европу. Да и проект "Один пояс - один путь" - это так же продолжение этой дипломатии.