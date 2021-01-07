УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как Китай подмял под себя весь мир

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

7 января 2021, 10:02

Китайцы активно внедряют "дипломатию долговой ловушки".

Китай, коронавирус
Китайцы уверенно захватывают мир / Reuters

Китай никогда не прислушивался к советам из развитых стран. Не влазил в кредиты. Вместо этого, они смотрели с помощью каких инструментов развивались западные страны и брали их на вооружение.

Вот к примеру - Китай взял западную "дипломатию канонерок" и на ее основе создал более цивилизованную форму - "дипломатию долговой ловушки". Они сами решили стать кредиторами.

Суть такая же, как делала ещё Ост-Индская компания. Другим государствам они любезно предлагают дать кредит под строительство инфраструктурного проекта. С условием, что проект будет строить китайская компания. При необходимости предлагают взятки.

Сама схема просто гениальная. Государство получает кредит, но реальных денег ему никто не даст. Деньги даже не покидают территорию Китая и они сразу перечисляются на счёт китайского подрядчика.

Читайте такжеСША vs Китай: кто будет влиять на Украину в 2021 годуДа, для Китая - это экспорт и по сути через такие кредиты они увеличивают экспорт товаров и услуг из страны. И поскольку такие проекты выполняют госкомпании, то деньги из китайского госбанка перетекают в китайскую госкомпанию. При этом должником является не сама компания, а страна, которая взяла деньги в кредит.

С первого взгляда, сделка выигрышная. Китай получил экспортный заказ. И государство, взявшее деньги в кредит - инфраструктуру, на которую у неё раньше денег не было.

Проблемы могут возникнуть позже. Деньги же нужно возвращать. И если у государства начинаются трудности с выплатой, то Китай может потребовать определенных уступок. К примеру, передать им проект в долгосрочную аренду за символическую плату, лет на 100. Или открыть рынок для китайских товаров. Или обеспечить доступ китайским компаниям к госконтрактам. Или дать разрешение на добычу сырья.

В общем, страна-должник, сама того не понимая, попадает в зависимость от кредитора. Потому ее и назвали "дипломатией долговой ловушки".

Так Китай, постепенно подмял под себя Африку, Латинскую Америку, Азию, даже Европу. Да и проект "Один пояс - один путь" - это так же продолжение этой дипломатии.

Павел Вернивский новости Китая
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина заплатит за "подарок" Порошенко и Яценюка 2 триллиона гривенУкраина заплатит за "подарок" Порошенко и Яценюка 2 триллиона гривен Зеленский сможет усидеть в кресле только при одном условииЗеленский сможет усидеть в кресле только при одном условии Реванш Медведчука и «королева» Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 годуРеванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 году Россию после Путина будут дезинфицировать, как Германию после ГитлераРоссию после Путина будут дезинфицировать, как Германию после Гитлера Трамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил СШАТрамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США
Следующий материал

Последние новости

11:04
Выборы в США: Трамп отреагировал на подтверждение Конгрессом победы Байдена
10:50
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
10:42
Триумф Байдена: Конгресс утвердил итоги выборов в США Видео
10:27
Соратники Трампа готовы поддержать его досрочное отстранение от власти – СМИ Видео
10:15
Обе палаты Конгресса США перешли под контроль Демократической партии Видео
Реклама
10:02
Как Китай подмял под себя весь мир мнение
09:49
Штурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языке Видео
09:38
Захват Крыма: Британия ослабила санкции против России Видео
09:37
Гороскоп на 8 января для всех: полная пруха, опасные связи и тотальная неудача Видео
09:02
Врачи рассказали, сколько нужно ходить, чтобы избавиться от живота Видео
08:58
"Не хватило мужества": Трамп побил горшки с вице-президентом Пенсом Видео
08:44
Строительство нового мирового порядка уже началось и идет полным ходом мнение
08:29
Удар по Трампу: Twitter, Facebook и Instagram забанили президента США Видео
08:22
Коронавирус в Украине: накануне Рождества число больных COVID-19 значительно выросло Видео
08:14
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android
08:00
В правительстве США обсуждают возможность досрочного отстранения Трампа от власти Видео
07:40
Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт Видео
07:25
Протесты в Вашингтоне: названо число жертв Видео
07:15
"Красотища": Светлана Лобода показала грудь на похотливом фото
06:54
Нужен ли Украине жесткий локдаун с 8 января мнение
Реклама
06:31
Астролог назвал пруна января №1 Видео
06:03
Отставка на условиях Путина: эксперт назвал сроки ухода Лукашенко Видео
05:33
Диалог с Китаем и битва против России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене Видео
05:05
Подпольная вакцина от COVID-19: эксперт объяснил суть скандала Видео
04:59
Облетели как листья: топ-5 причин выпадения волос и облысения Видео
04:29
Какой продукт является идеальной закуской под крепкое спиртное - ответ диетолога Видео
03:50
Эксперт рассказал о главной проблеме с вакцинацией от COVID-19 в Украине Видео
03:02
Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна Видео
02:14
Взорвали петарду во рту: под Днепром жестоко убили молодого парня Видео
02:11
Стало известно, когда Конгресс США утвердит результаты выборов Видео
01:14
Выстрелили в грудь: появилась первая жертва беспорядков в США Фото Видео
00:55
"Сочная": Оля Серябкина засветила грудь и возбужденные соски в развратном наряде
00:44
Протесты в США: руководство Конгресса перемещают на военную базу Видео
00:19
Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки
06 января, среда
23:54
Бунт в США: появилось новое заявление Трампа и реакция Украины Видео
23:39
Что такое остановка сердца: симптомы и что делать Видео
23:30
Прорыв в Капитолий: появились новые подробности и свежий призыв Трампа Видео
23:27
Штурм Конгресса США: Байден сделал важное заявление Видео
22:52
Боль в пояснице: когда она "сигналит" о проблемах с почками Видео
22:15
В США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в Капитолий Фото Видео
Реклама
22:14
Ударят морозы: появился обновленный прогноз погоды в Украине Видео
22:14
"Предотвращают раннюю смертность": названы овощи, продлевающие жизнь Видео
21:35
Нелегальная вакцина от коронавируса в Украине: в Минздраве отреагировали на скандал Видео
21:22
Коллективный иммунитет: что это и для чего он нужен Видео
21:21
Стали известны подробности новой игры от создателей популярной серии шутеров Crysis
21:04
Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину Видео
20:36
Контрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление Видео
20:12
Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение Видео
20:11
Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам
20:09
Медики назвали самый полезный завтрак
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять