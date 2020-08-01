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Как Кремль хочет принудить Украину к переговорам с ЛДНР

Виталий Портников

Публицист, журналист

1 августа 2020, 06:53

Прекращение огня продержится ровно до того момента, до которого Москва будет рассчитывать на прямые переговоров украинского руководства и "народных республик".

Ермак рассказал о новом плане по Донбассу
Андрей Ермак / РБК-Украина

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором кремлевский чиновник заявляет о своём отказе от участия в формате переговоров советников глав государств - участников "нормандского формата" - это такая "тонкая дипломатия"

Но на самом деле никакой "тонкой дипломатии" в этом письме нет. Напротив, это такой толстый сигнал, которым Кремль - и не Козак вовсе, а сам Владимир Путин - демонстрирует своё нежелание договариваться даже не с Ермаком, а с самим Владимиром Зеленским.

Письмо Козака - это всего лишь продолжение российской линии, которая была обозначена после встречи советников глав государств - участников "нормандской четверки" в Берлине. После этой встречи заместитель главы администрации президента России дал большое и жесткое интервью ТАСС, в котором назвал поведение украинских переговорщиков "театром абсурда". После этого были совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, пропагандистские атаки на Зеленского и вот теперь - фактическая ликвидация формата встреч советников глав государств. А это, в свою очередь, ставит под сомнение саму возможность проведения саммитов глав государств "нормандского формата", так как решение о таких встречах президенты и канцлер принимают именно по итогам консультаций своих советников.

Читайте такжеДемарш Козака по Донбассу: у Путина рассказали, выходит ли Россия из Минских соглашенийМне могут возразить, что в то же время в ТКГ договорились о беспрецедентном прекращении огня по всей линии разграничения между свободной и оккупированной частями Украины. Но заметим, что Россия вовсе не считает себя частью этого процесса. Уже после достижения соглашения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна не может гарантировать соблюдение договоренностей, так как не является стороной конфликта. А Владимир Путин во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшимся, как и следовало было ожидать, по инициативе украинского, а не российского президентов, в очередной раз возмущался украинским законодательством о местных выборах. В России вообще по неведомым причинам считают проведение этих выборов выходом Украины из Минского процесса. А соглашение о прекращении огня в Кремле воспринимают как договоренность Украины с "народными республиками", после которой должен начаться полноценный переговорный процесс. Переговорный процесс не с Россией, а с "ДНР" и "ЛНР".

Итак, что же мы имеем на сегодняшний день? Андрей Ермак, который до вчерашнего дня был ключевой фигурой в консультациях между Москвой и Киевом с украинской стороны, больше не воспринимается Кремлем как переговорщик, с которым можно иметь дело. Сразу же после появления письма Козака ушёл из ТКГ Леонид Кучма - человек, который известен своими связями в российских политических кругах и считается близким другом все еще влиятельного семейства Бориса Ельцина. Зеленский заменил Кучму Леонидом Кравчуком - человеком, который никогда никаких связей в Москве ни с кем не имел, зато воспринимается в российском политическом истеблишменте как самый настоящий "предатель", разваливший самое дорогое для Путина - Советский Союз.

Это в Киеве можно долго рассказывать о близости Кравчука к Виктору Медведчуку. Между прочим, сам Медведчук был участником переговорного процесса в эпоху Порошенко - и что это изменило?

Зато для таких людей, как Путин, Козак или Грызлов назначение Кравчука - это самое настоящее издевательство. Тем более, что реальным руководителем делегации в Минске будет не Кравчук, а вице-премьер Алексей Резников, с которым в Москве не хотят иметь никакого дела вообще.

Что это означает? А то, что в Кремле сведут возможности Зеленского имитировать переговорный процесс и хоть какие-то результаты к минимуму. Прекращение огня продержится ровно до того момента, до которого Москва все еще будет рассчитывать на возможность прямых переговоров украинского руководства и "народных республик". А потом конфликт может либо вернуться к стадии неинтенсивных боевых действий, либо даже обостриться - в зависимости от решений, которые будут приняты в Кремле.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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