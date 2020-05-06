УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как Лукашенко с легкостью уделал Путина

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

6 мая 2020, 08:42публикуется на языке оригинала

Смелый и прямой президент Беларуси не испугался коронавируса и готов провести празднования в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Александр Лукашенко пригласил постсоветских лидеров на парад Победы
Александр Лукашенко пригласил постсоветских лидеров на парад Победы / Фото: president.gov.by

Как-то интересно получается. Могущественный и бессмертный президент России Путин, который диктует международную повестку дня, вероломно напал на Украину, смело пугает весь мир ракетно-ядерным оружием, не боится падения цен на нефть и вдруг испугался эпидемии коронавируса.

Испугался до такой степени, что отменил исторический парад в честь 75-летия Победы СССР над немецко-фашисткой Германией. Перенос такого грандиозного политико-идеологического события, любимого праздника россиян, призванного укрепить репутацию Путина, даже по важным причинам, может иметь такой же эффект, как и попытка переноса Нового года на более удобное для Кремля, а не граждан, время.

Читайте также"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашениеА смелый сосед Путина, президент Белоруссии Лукашенко, не сомневался ни минуты. Лукашенко показал, что он сильнее обстоятельств и настоящий лидер маленькой, но гордой страны. Он готов провести парад 9 мая, без связи с 75-летием, а просто, как любимый и традиционный для белорусского общества праздник - День Победы. В то время как Путин и россияне обречены на унизительную телевизионную имитацию 75-летия Победы в ВОВ, из которой будет очень трудно извлечь имиджевые выгоды.

И кто после это более достоин быть президентом Евразийского союза, о котором так мечтают в Кремле - пугливый и усталый Путин или смелый и прямой Лукашенко, который так и не заметил у себя в Белоруссии чудовищной угрозы эпидемии коронавируса?

А мы думали, что Путин смелее и сильнее Лукашенко. Но это не значит, что Путин безопаснее, чем Лукашенко. Скорее, наоборот.

Виктор Небоженко Владимир Путин Александр Лукашенко Великая Отечественная война новости России новости Беларуси День победы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:24
Асфальт устал: в центре Киева на дороге из-за ливня зазияла громадная дыра - фото
09:22
Атака коронавируса в Украине: почти полтысячи новых зараженных и больше десятка смертей
08:57
"Не дипломатическая фантазия": в МИД рассказали, как собираются вернуть Крым
08:42
Как Лукашенко с легкостью уделал Путина мнение
08:34
Последствия коронавируса для организма: врач успокоила прогнозом
08:00
"Знаковый ход": названа должность Саакашвили
07:22
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая
06:54
Почему Зеленскому и его монобольшинству грозит грандиозный провал мнение
06:31
Откуда взялся коронавирус: экперт рассказала, когда откроется вся правда
06:05
Дикий маникюр: некрасивый маникюр, который повторять нельзя - фото Фото
05:50
Названо самое опасное тесто во время пандемии коронавируса
05:36
Когда бежать в обменник: эксперт рассказал, что будет с долларом после карантина
05:08
"Остановите анархию и беспредел": Кравчук срочно обратился к Зеленскому
04:41
Самые модные кроссовки лето 2020: топ-7 горячих трендов - фото Фото
04:12
День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца
03:25
Съел и отлично отымел: топ-3 продуктов, которые улучшают секс
03:04
Ученые предупредили, кому противопоказаны помидоры Видео
03:00
Полезно для теленка – но вредно для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
02:39
Украинская топ-модель бесстыже показала сочную молодую грудь
02:20
Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее Видео
02:05
Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности
01:29
Названы продукты, снижающие умственные способности
00:53
Эксперты рассказали, чем полезен утренний секс
00:31
В Офисе президента прокомментировали слухи об отмене безвиза из-за пандемии
00:19
День Георгия 2020 и Иверской иконы: какой сегодня праздник 6 мая Видео
05 мая, вторник
23:49
"Не подписывать хе*ню от Пети": всплыла личная переписка Арахамии с депутатами
23:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая
23:15
Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+
23:11
В ОАЭ в городе Шарджа полностью охвачен огнем 48-этажный небоскреб Видео
22:38
В Глухове главврач больницы объявил голодовку Видео
22:18
В Службе занятости рассказали, как растут ряды безработных в Украине
22:10
Красотка-порнозвезда порадовала фанатов телом на сексуальных фото Фото
21:48
Украинский врач рассказал о зарплатах медиков в Италии
21:33
В Минздраве рассказали, в каких больницах будут тестировать лекарство от Covid-19
21:03
Новость для учеников: в Раде рассказали, что будет с пропущенной на карантине школьной программой
20:35
"Поиздевались свои же мужчины": знакомая рассказала об убийстве девочки под Харьковом
20:35
В России оценили, остановят ли санкции США Академик Черский и Северный поток-2
20:22
В Украине нашли район без коронавируса: медики уехали изучать феномен
19:53
Многомиллионная сделка: Украина продала одно из крупнейших предприятий
19:47
Обещали ликвидировать: Рада удвоила финансирование налоговой полиции
19:35
Экс-участница Від пацанки до панянки Влада Роговенко беременна
19:29
Мода 2020 лето – в моде джинсовые юбки миди и юбки с запахом – фото Фото
19:22
День Киева 2020: у Кличко решили, как будут праздновать в карантин Видео
18:53
Трамп пообещал миру правду о происхождении коронавируса Видео
18:52
Как влюбить в себя мужчину на всю жизнь: ученые выяснили ответ
18:45
В Луганской области сгорела фура Новой почты: в компании сделали заявление Фото
18:44
Салон жены нардепа Тищенко активно работает, вопреки карантину
18:35
Заграница поможет: стало известно, сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с последствиями коронавируса
18:12
Рейтинг самых сильных армий мира: куда угодили ВСУ
17:50
Ветер любви 30 серия смотреть онлайн 05-05-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять