Как Лукашенко с легкостью уделал Путина

Александр Лукашенко пригласил постсоветских лидеров на парад Победы / Фото: president.gov.by

Как-то интересно получается. Могущественный и бессмертный президент России Путин, который диктует международную повестку дня, вероломно напал на Украину, смело пугает весь мир ракетно-ядерным оружием, не боится падения цен на нефть и вдруг испугался эпидемии коронавируса.

Испугался до такой степени, что отменил исторический парад в честь 75-летия Победы СССР над немецко-фашисткой Германией. Перенос такого грандиозного политико-идеологического события, любимого праздника россиян, призванного укрепить репутацию Путина, даже по важным причинам, может иметь такой же эффект, как и попытка переноса Нового года на более удобное для Кремля, а не граждан, время.

Читайте также"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашениеА смелый сосед Путина, президент Белоруссии Лукашенко, не сомневался ни минуты. Лукашенко показал, что он сильнее обстоятельств и настоящий лидер маленькой, но гордой страны. Он готов провести парад 9 мая, без связи с 75-летием, а просто, как любимый и традиционный для белорусского общества праздник - День Победы. В то время как Путин и россияне обречены на унизительную телевизионную имитацию 75-летия Победы в ВОВ, из которой будет очень трудно извлечь имиджевые выгоды.

И кто после это более достоин быть президентом Евразийского союза, о котором так мечтают в Кремле - пугливый и усталый Путин или смелый и прямой Лукашенко, который так и не заметил у себя в Белоруссии чудовищной угрозы эпидемии коронавируса?

А мы думали, что Путин смелее и сильнее Лукашенко. Но это не значит, что Путин безопаснее, чем Лукашенко. Скорее, наоборот.