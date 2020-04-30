Цены поползут вверх: чем грозит отключение энергоблоков АЭС

Из-за отключения АЭС цены на электроэнергию для промышленности будут расти / УНИАН

Кабинет министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на сниженную мощность 7 энергоблоков АЭС из-за снижения спроса на электроэнергию.

Объективно, решение по отключению энергоблоков, исходя из нынешней ситуации, вынужденное и правильное. Вывод блоков в холодный режим не означает их остановки, но оперативно вернуться в прежние объемы будет сложнее и дольше, так как это требует определенной процедуры.

Но, так как сейчас нас переизбыток электроэнергии, будущие веерные отключения нам не грозят. Речь идет о том, что у нас избыток мощностей по производству электроэнергии в связи с тем, что у нас увеличились объемы мощностей "зеленой" энергетики, которые имеют преференции на рынке, атомная генерация вынуждена частично сокращать свои мощности.

Естественно, что такой перекос приведет к росту стоимости электроэнергии, так как зеленая генерация самая дорогая. И перед промышленностью, в первую очередь, станет вопрос о том, во сколько это ей обойдется.

Читайте также"Энергоатом" остановит часть своей мощности из-за "зеленой" и тепловой генерацииК сожалению, та политика правительства, которая велась на протяжении последних 5 лет, никак не способствует восстановлению баланса и большей востребованности атомной энергетики. Потому что проблема атомной генерации в том, что она базовая, то есть она выдает и производит объемы электроэнергии ровным графиком. К примеру, вы потребляете условных 500 киловатт и именно столько она и вырабатывает, и вы должны их забрать. И когда возникали пики в утренние и вечерние часы, когда все дружно просыпаются и все включают и когда потом приходят с работ, то они, как правило, гасились за счет гидрогенерации и тепловой, так как атомным блоком маневрировать нельзя, так как он может работать на постоянной должности без перепадов.

В таком случае возникает вопрос как дальше работать системе, так как промышленность провалилась, утренние и вечерние пики смазались и позже темнеет, потому появился профицит. И чтобы его избежать, атомные блоки надо отключать, так как они не могут работать недозагруженными - это негативно сказывается на их функциональности.

Однозначно, преференции для зеленой генерации в правительстве должны пересмотреть, так как не может беднейшая страна в Европе держать самый высокий тариф. Соответственно, надо пересматривать законодательство и взаимоотношения с нашими соседями, так как возможны перетоки, например, в Беларусь. Но мы понимаем, в какой политической плоскости мы живем и что политика и интересы местных финансово-промышленных групп превалируют. И так как ДТЭК теряет на угле, он, например, как основной и крупнейший производитель солнечной и ветровой энергии, получает прибыль на зеленой энергетике.

Но саму ситуацию необходимо корректировать, так как за тарифами для промышленности поползут вверх и тарифы для населения. И нас, похоже, начинают к этому готовить и потому вводят ограничения на потребление электроэнергии, где, как и в свое время, с газом, начинают искать богатых. Но теперь все в руках правительства, и, к счастью, все еще можно исправить.

Валентин Землянский, Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда