Как по Зеленскому ударит хуторянское жлобство Кабмина

Президент Владимир Зеленский / УНИАН

Не писал о вопиющей попытке поощрить преподавательскую деятельность отца президента Зеленского пожизненной стипендией: сначала просто не мог поверить, что это не пошлый фейк, потом Кабмин вроде как отказался реализовывать примитивно-подхалимскую идею, оформленную в виде проекта указа президента.

Но премьер Шмыгаль поведал, что Кабмин не отверг, он просто предложил дополнить список другими достойными лицами, и тогда папа президента все получит…

Значит, так.

Люди из шоу-биза не могут не понимать, какой репутационный вред наносит хуторское жлобство, продемонстрированное в этой истории. Поэтому есть всего три варианта, как такое могло получиться.

Читайте такжеКоллеги отца Зеленского поддержали назначение пожизненной стипендииЛибо чиновники уже знают, что президент Зеленский подписывает все подряд не читая, в том числе, и подобные попытки лизнуть его в самое уязвимое место (нет, это про семью).

Либо, что еще хуже, он отдал факсимиле Андрею Ермаку, и тот ставит печатку куда ни попадя, не думая о последствиях.

Либо, что совсем плохо, все они прекрасно понимают, но считают себя в своем праве. И плевать им на возмущение украинцев и презрение внешних партнеров.

Ну да, ну да... А зачем тогда власть, если не продвигать и не награждать исключительно своих? "Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку"… Если по-честному, то про страну из песни стоит вычеркнуть.