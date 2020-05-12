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Как Порошенко и Саакашвили готовятся сожрать Зеленского

Андрей Головачев

политический эксперт

12 мая 2020, 06:42публикуется на языке оригинала

Новый президент в начале каденции не проявил должной твердости, потому теперь в борьбе за трон ситуацию начнут раскачивать жаждущие власти конкуренты.

Весна пришла, а предвыборные обещания президента Зеленского о посадках так и остались обещаниями на бигбордах и ситилайтах

В свое время я написал, что в отношении Порошенко у Зеленского было только две стратегии:

  1. либо он превращает Петра Алексеевича в котлету и как минимум принуждает его к бегству из страны;
  2. либо, - если он этого не делает, - Порошенко размазывает Зеленского как манную кашу по тарелке тонким слоем.

Сейчас уже понятно, что у Зеленского не хватило духу на первый вариант. Сажать никто никого не будет: ни весной, ни осенью, ни зимой, ни летом. Проще говоря, никогда в течении всей каденции Зеленского, сколько бы она не продлилась.

Ну, а раз так, то Петр Алексеевич спокойно вздохнул, отряхнулся от дерьма, воспрянул духом, посвежел и... спокойно приступил к методичному размазыванию Янелоха.

В частности, сегодня на своей ФБ странице Петр Алексеевич потребовал (заметьте: ПОТРЕБОВАЛ!) от Зеленского следующее:

"Требую от президента Зеленского немедленно (!!) созвать заседание СНБ и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине"

Помнится, именно так, в превышение своих конституционных прав, Порошенко любил начинать все свои президентские указы и выступления по ТВ:

  • Требую от правительства...
  • Требую от ВР...
  • Требую от мэров...
  • Требую от министра внутренних дел...
  • Требую от премьер-министра и т.д.

Сейчас Петр Алексеевич снова стал вести себя, как президент страны: "требую, требую, требую".

Зеленский, конечно, проглотит такой бесцеремонный и высокомерный стиль Порошенко по отношению к себе, потому что не обладает такой волей, какой должен обладать политик высшего уровня в Украине, если он хочет сохранить свою власть.

Поэтому можно сказать, что у нас сейчас уже два президента, причем один из них может давать грозные указания другому.

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Но скоро прибавиться еще третий. Кто? Угадайте с одного раза. Правильно! Саакашвили!

Ведь хорошо известно, что какую бы должность не занимал Михаил Николозович, - хоть начальника жэка № 7, - он всегда ведет себя как Президент страны. Скоро все - и в первую очередь Зеленский, - убедятся в этом в очередной раз.

Но ведь долго такое трио-президентство не сможет продолжаться?

Не сможет! И закончиться оно тем, что два самозванца легко и без грусти размажут законного. Причем желающих принять участие в избиении младенца скоро не будет отбоя, потому что в украинской политике, как в футболе: "Если ты не забиваешь, то забивают тебе". Точнее, забивают ТЕБЯ.

Андрей Головачев Владимир Зеленский Петр Порошенко Михаил Саакашвили новости Украины
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