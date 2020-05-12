Как Порошенко и Саакашвили готовятся сожрать Зеленского

Новый президент в начале каденции не проявил должной твердости, потому теперь в борьбе за трон ситуацию начнут раскачивать жаждущие власти конкуренты.
В свое время я написал, что в отношении Порошенко у Зеленского было только две стратегии:
- либо он превращает Петра Алексеевича в котлету и как минимум принуждает его к бегству из страны;
- либо, - если он этого не делает, - Порошенко размазывает Зеленского как манную кашу по тарелке тонким слоем.
Сейчас уже понятно, что у Зеленского не хватило духу на первый вариант. Сажать никто никого не будет: ни весной, ни осенью, ни зимой, ни летом. Проще говоря, никогда в течении всей каденции Зеленского, сколько бы она не продлилась.
Ну, а раз так, то Петр Алексеевич спокойно вздохнул, отряхнулся от дерьма, воспрянул духом, посвежел и... спокойно приступил к методичному размазыванию Янелоха.
В частности, сегодня на своей ФБ странице Петр Алексеевич потребовал (заметьте: ПОТРЕБОВАЛ!) от Зеленского следующее:
"Требую от президента Зеленского немедленно (!!) созвать заседание СНБ и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине"
Помнится, именно так, в превышение своих конституционных прав, Порошенко любил начинать все свои президентские указы и выступления по ТВ:
- Требую от правительства...
- Требую от ВР...
- Требую от мэров...
- Требую от министра внутренних дел...
- Требую от премьер-министра и т.д.
Сейчас Петр Алексеевич снова стал вести себя, как президент страны: "требую, требую, требую".
Зеленский, конечно, проглотит такой бесцеремонный и высокомерный стиль Порошенко по отношению к себе, потому что не обладает такой волей, какой должен обладать политик высшего уровня в Украине, если он хочет сохранить свою власть.
Поэтому можно сказать, что у нас сейчас уже два президента, причем один из них может давать грозные указания другому.
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Но скоро прибавиться еще третий. Кто? Угадайте с одного раза. Правильно! Саакашвили!
Ведь хорошо известно, что какую бы должность не занимал Михаил Николозович, - хоть начальника жэка № 7, - он всегда ведет себя как Президент страны. Скоро все - и в первую очередь Зеленский, - убедятся в этом в очередной раз.
Но ведь долго такое трио-президентство не сможет продолжаться?
Не сможет! И закончиться оно тем, что два самозванца легко и без грусти размажут законного. Причем желающих принять участие в избиении младенца скоро не будет отбоя, потому что в украинской политике, как в футболе: "Если ты не забиваешь, то забивают тебе". Точнее, забивают ТЕБЯ.