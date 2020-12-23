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Как премьер Шмыгаль срывает санкции против России

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

23 декабря 2020, 06:54

Если документ не подпишут, с 1 января ждем рост товарооборота.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Рубрика "Удивительное рядом".

Близится новогодняя пора и большинство чиновников уже думают о Мальдивах и прочих немногочисленных местах в коронакризисную эпоху, где можно будет забыть от трудностях работы во благо Украины. Однако это не означает, что можно забить болт на все. Прекрасный пример, как Кабмин проголосовал решение о санкциях в отношении товаров из России ещё в конце ноября, а премьер-министр Денис Шмыгаль упорно держит документ в столе и отказывается его подписывать.

Ради чего пауза? Вот ключевой вопрос. Если вдруг Шмыгаль действительно не подпишет постановление в ближайшие дни, и оно не будет опубликовано, то с 1 января предлагаю внимательно наблюдать за поставками товаров из РФ в Украину. Что именно пойдёт из России к нам из этого санкционного списка. Очень четко будет видно и отраслевую коррупцию – ради кого и чего придерживали подпись.

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Так что до нового года можно следить за руками Шмыгаля, а с нового года уже за статистикой товарооборота. Учитывая, что над Шмыгалем и так уже сгустились тучи, стейкхолдеры решают задачу, кого поставить взамен, то такое поведение с точки зрения политической игры, как минимум, очень странное.

Шмыгалю видимо очень захотелось уйти с занимаемого поста, став автором отмены торговых санкций в отношении РФ.

санкции против России Юрий Романенко новости Украины Денис Шмыгаль
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