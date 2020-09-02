УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как принимают решения президенты Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

2 сентября 2020, 10:39

Владимир Зеленский сломался под тяжестью проблем, которые он пытался решать.

Президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук / Reuters

Психологи утверждают, что чем меньше человек понимает в каком либо деле, тем больше он опирается на свое эмоциональное отношение к вопросу и почти не обращает внимание на аргументы. На аргументы обращают внимание только эксперты.

Люди, которые становились президентами Украины, неожиданно сталкивались с таким кругом вопросов, о существовании которых они ранее даже понятия не имели. Это сложнейшие вопросы геополитики, безопасности, экономики, макрофинансов, бюджетов, национальностей, военного дела, силовых структур, разведки, местного самоуправления, науки, образования, здравоохранения и многого-многого другого. Поэтому все они либо уходили от решения этих вопросов, передавая их другим людям, либо принимали решение из соображений "нравится - не нравится". По этой причине, собственно, мы сейчас и находимся не в самой лучшей ситуации.

Но не надо думать, что незатейливый эмоциональный стиль управления присущ только украинским президентам. На самом деле это довольно распространенное явление, в силу невероятной сложности задач, которые стоят перед высшими политиками мира.

Например, Р. Рейган в принятии решений опирался исключительно на свои эмоции и образы. Многие его подчиненные прекрасно знали это и умело этим пользовались. Например, знаменитый министр обороны Каспар Уайнбергер.

Читайте такжеЗеленский обречен быть авторитарным вождемОдно время ему никак не удавалось выбить у главы административно-бюджетного управления Д. Стокмана дополнительное финансирование на оборону. Все его аргументы умело отвергались другими аргументами маститого финансиста.

Тогда К. Уайнбергер прибег к уловке. Он предложил Стокману обсудить эту проблему вместе с Рейганом. На совещании с Президентом Стокман в течение получаса приводил финансово-налоговые и бюджетные аргументы, которые делали, по его мнению, невозможным увеличение ассигнований на армию.

Затем настала очередь Министра Обороны. Уайнбергер поставил на проектор только одну пленку, на которой слева был изображен оборванный, худой, изможденный солдат, а справа - сильный рослый, в полном вооружении, розовощекий морской пехотинец.

Каспер спросил: "Господин Президент, какую армию вы хотите иметь для борьбы с Советами?"

"Я хочу эту"- ответил Рейган и указал на правую картинку.

На этом дискуссия была закончена и в США была принята самая большая программа вооружения послевоенного времени. Она впервые стала финансироваться за счет долгов. С тех пор Америка так увлеклась внешним заимствованием, что без этого она уже нежизнеспособна.

А что же Стокман? Стокман испытал шок и потрясение, после которого вскоре покинул Администрацию Белого дома и написал книгу о... Рейгане и о том как на самом деле принимаются важнейшие государственные решения. Временами она читается как сборник комиксов.

Читайте такжеРоссия загоняет Зеленского в уголЭмоционально или никак вообще у нас принимали решения Ющенко, Янукович, Кравчук. Кучма делал весьма успешные попытки сам вникать в некоторые вопросы. У Порошенко, напротив, перебор. Он просто никому не доверял и поэтому старался во всем разбираться сам. Отсюда провальная кадровая политика и крайне неэффективное управление с точки зрения оперативности и качества принятых решения. Все ведь знать невозможно!

А что же Зеленский?

Зеленский уже сломался под тяжестью проблем, которые он пытался решать и откровенно выдохся.

И если первые полгода он еще пытался на что-то влиять, во что то вникать, то сейчас он, по сути, отстранился от дел и все передал аппарату президента, оставив за собой исключительно шоу-функции. То есть продолжает весьма изобретательно играть какую-то hard-версию Голобородько в онлайн-режиме. К реальной власти Зеленский, похоже, уже не имеет отношения.

Андрей Головачев Владимир Зеленский Рональд Рейган Леонид Кравчук Виктор Ющенко Виктор Янукович Леонид Кучма
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:39
Как принимают решения президенты Украины
10:34
Новый штамм коронавируса отличается чрезмерной кровожадностью - вирусолог Видео
10:28
Как похудеть с помощью еды: 10 супер продуктов Видео
10:00
"Ненавидит, но спасает": журналист раскрыл план Путина насчет Лукашенко Видео
09:53
Коронавирус в Киеве "свирепеет": за сутки заболело рекордное число горожан Видео
09:53
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти 2500 человек Видео
09:34
Погода осенью 2020 в Украине: метеоролог предупредила об опасности Видео
09:28
США отказались работать над вакцинами против COVID-19 вместе со всем миром Видео
08:59
У Зеленского назвали двух "кандидатов на вылет" из Кабмина
08:43
Лукашенко взял курс на раскол протеста мнение
08:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс и ограбления Видео
08:23
Борис Клюев умер: стало известно место прощания с актером
07:58
В США предложили снести памятники Колумбу и Вашингтону: в чем причина
07:26
Умерла звезда школьной драмы Доживем до понедельника
06:59
В Николаеве целый класс ушел на самоизоляцию в первый учебный день Видео
06:57
Низвержение с должности и ограбления: кому нужно быть аккуратным Видео
06:32
Холод, дожди и снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью Видео
05:55
Астролог рассказал, кто приютит беглого Лукашенко и когда вернется Тихановская
05:24
Любовь длиной в 70 лет: леопардовый и тигровый принты вернулись - фото Фото
05:01
Лукашенко блефует: эксперт объяснил, чем грозит Беларуси закрытие границы Видео
04:36
Скандал с Фокиным: у Кравчука рассказали, что изменится в переговорах по Донбассу Видео
03:50
Оранжевое настроение: самый красивый оранжевый маникюр на осень - фото Фото
03:04
Депрессия у ребенка: как распознать и что с ней делать Видео
02:15
Скорострелы и марафонцы: ученые посчитали, сколько должен длиться секс
01:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце Видео
00:56
В Минздраве назвали причину массовых вспышек COVID-19 в Украине
00:21
Медики нашли ранее неизвестную причину рака
01 сентября, вторник
23:57
"Подонки меня не остановят": Лерос отреагировал на исключение из Слуги народа
23:29
Плевать на санкции: Меркель прошлась по угрозам США из-за Северного потока-2
22:57
В МИД Украины рассказали о важном соглашении с Китаем
22:30
В одной из школ Бердянска обнаружили коронавирус - как будут учиться дети
22:22
Умер звезда сериала Воронины Борис Клюев
22:03
В ТКГ рассказали, как готовится очередной обмен пленными на Донбассе
21:55
На линии разграничения вспыхнул пожар со взрывами, пострадал спасатель
21:50
Рак печени: вены, которые проявляются в этом месте - опасный симптом
21:35
Как омолодить сосуды: названы простые способы Видео
21:34
Тысячи рыбьих трупов: под Житомиром в реке произошла экокатастрофа Видео
21:22
Коронавирус в Украине заразил еще более двух тысяч украинцев и убил еще почти полсотни Видео
21:06
Кандидоз: какие проблемы в организме вызывает неприятный гриб Видео
20:48
У Офиса президента нашли гранату: полиция перекрыла Банковую
20:46
Соратник Тимошенко подхватил коронавирус - СМИ Видео
20:31
В ФРГ рассказали, как обсуждают с США санкции против Северного потока-2 Видео
20:31
Эксперт проекта "Майже колишні" Ирина Кириченко рассказала о самых популярных причинах разводов
20:14
В Кабмине поведали, как переселенцам проголосовать на местных выборах
20:10
США готовят санкции против 7 чиновников режима Лукашенко – СМИ Видео
19:51
Коболев пояснил резкий скачок цен на газ
19:28
В Украине готовы ввести жесткий карантин: названо главное условие Минздрава Видео
19:20
Нардепа Гео Лероса исключили из Слуги народа
18:57
Протесты в Беларуси: ООН ошарашила данными о пытках Видео
18:54
Продление карантина в Украине: Шмыгаль сделал заявление о новой волне COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять