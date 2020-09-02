Как принимают решения президенты Украины

Президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук / Reuters

Психологи утверждают, что чем меньше человек понимает в каком либо деле, тем больше он опирается на свое эмоциональное отношение к вопросу и почти не обращает внимание на аргументы. На аргументы обращают внимание только эксперты.

Люди, которые становились президентами Украины, неожиданно сталкивались с таким кругом вопросов, о существовании которых они ранее даже понятия не имели. Это сложнейшие вопросы геополитики, безопасности, экономики, макрофинансов, бюджетов, национальностей, военного дела, силовых структур, разведки, местного самоуправления, науки, образования, здравоохранения и многого-многого другого. Поэтому все они либо уходили от решения этих вопросов, передавая их другим людям, либо принимали решение из соображений "нравится - не нравится". По этой причине, собственно, мы сейчас и находимся не в самой лучшей ситуации.

Но не надо думать, что незатейливый эмоциональный стиль управления присущ только украинским президентам. На самом деле это довольно распространенное явление, в силу невероятной сложности задач, которые стоят перед высшими политиками мира.

Например, Р. Рейган в принятии решений опирался исключительно на свои эмоции и образы. Многие его подчиненные прекрасно знали это и умело этим пользовались. Например, знаменитый министр обороны Каспар Уайнбергер.

Читайте такжеЗеленский обречен быть авторитарным вождемОдно время ему никак не удавалось выбить у главы административно-бюджетного управления Д. Стокмана дополнительное финансирование на оборону. Все его аргументы умело отвергались другими аргументами маститого финансиста.

Тогда К. Уайнбергер прибег к уловке. Он предложил Стокману обсудить эту проблему вместе с Рейганом. На совещании с Президентом Стокман в течение получаса приводил финансово-налоговые и бюджетные аргументы, которые делали, по его мнению, невозможным увеличение ассигнований на армию.

Затем настала очередь Министра Обороны. Уайнбергер поставил на проектор только одну пленку, на которой слева был изображен оборванный, худой, изможденный солдат, а справа - сильный рослый, в полном вооружении, розовощекий морской пехотинец.

Каспер спросил: "Господин Президент, какую армию вы хотите иметь для борьбы с Советами?"

"Я хочу эту"- ответил Рейган и указал на правую картинку.

На этом дискуссия была закончена и в США была принята самая большая программа вооружения послевоенного времени. Она впервые стала финансироваться за счет долгов. С тех пор Америка так увлеклась внешним заимствованием, что без этого она уже нежизнеспособна.

А что же Стокман? Стокман испытал шок и потрясение, после которого вскоре покинул Администрацию Белого дома и написал книгу о... Рейгане и о том как на самом деле принимаются важнейшие государственные решения. Временами она читается как сборник комиксов.

Читайте такжеРоссия загоняет Зеленского в уголЭмоционально или никак вообще у нас принимали решения Ющенко, Янукович, Кравчук. Кучма делал весьма успешные попытки сам вникать в некоторые вопросы. У Порошенко, напротив, перебор. Он просто никому не доверял и поэтому старался во всем разбираться сам. Отсюда провальная кадровая политика и крайне неэффективное управление с точки зрения оперативности и качества принятых решения. Все ведь знать невозможно!

А что же Зеленский?

Зеленский уже сломался под тяжестью проблем, которые он пытался решать и откровенно выдохся.

И если первые полгода он еще пытался на что-то влиять, во что то вникать, то сейчас он, по сути, отстранился от дел и все передал аппарату президента, оставив за собой исключительно шоу-функции. То есть продолжает весьма изобретательно играть какую-то hard-версию Голобородько в онлайн-режиме. К реальной власти Зеленский, похоже, уже не имеет отношения.