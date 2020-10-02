Как путинская камарилья ответит за отравление Навального

Россия всё ближе к "1984" Оруэлла, где мир называли войной, невежество – силой, но путинская пропаганда пошла еще дальше / Reuters

Навальный, заявляя о том, что за его отравлением стоит Владимир Путин, не сказал ничего нового.

В этом сомневаются разве что отмороженные путинисты, которым плюй в глаза – всё божья роса. И никакое заявление Навального не заставит их усомниться в том, что их кумир свят. К примеру, Володин заявил, что Навальный – "подлец и бесстыдник", поскольку Путин его, на самом деле, спас. Слышать это очень забавно. Россия всё ближе и ближе к "1984" Оруэлла, где мир называли войной, невежество – силой и так далее. Путинская пропаганда разнообразила этот список: теперь, когда тебя пытаются убить, знай, что, на самом деле, это российская власть пытается спасти тебе жизнь.

Что касается дальнейшего развития событий, то, безусловно, эта история будет иметь последствия для путинской России и Кремля. Возможны новые европейские санкции. А если в США Трамп проиграет выборы, то появится вероятность введения и новых американских санкций – реальных, а не бутафорских.

Читайте такжеКак Запад начал готовить Навального к посту президента РоссииОднако эти последствия не будут катастрофическими для Путина. Новые санкции ударят по бизнес-интересам представителей его преступной клики, поскольку могут быть введены санкции против людей, которые упоминались в расследованиях Навальным, и всё это будет весьма неприятно для них. Но – не катастрофа. Это как в том анекдоте: "Ну, да! Ну, ужас! Но не "ужас-ужас-ужас"!".

Алексей Навальный не раз говорил о том, что собирается вернуться в Россию. Риск для его жизни при этом, конечно, велик. Но, видимо, он готов рисковать. Что ж, безумству храбрых поем мы песню…

Если бы Россия была демократическим государством, то у Навального были бы прекрасные перспективы стать президентом. И, конечно же, у него были бы прекрасные отношения и с Западом, и с Украиной. Хотя многие украинцы не могут простить ему фразу "Крым – не бутерброд". Любой политик старается высказываться так, чтобы не входить в диссонанс с настроениями избирателей. Уверен, что Навальный, придя к власти, попытался бы решить вопрос украинского Крыма максимально быстро, потому что без этого будет невозможно восстановить нормальное функционирование России в сообществе цивилизованных государств.

Однако Россия – отнюдь не демократическая страна. И, пока путинская камарилья у власти, шансов на легальную политическую карьеру у Навального, к сожалению, мало. Гораздо больше шансов получить серьезные, в том числе и смертельно опасные, проблемы со стороны российской власти.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда