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Как сильно карантин ударит по курсу гривны

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

18 мая 2020, 06:52публикуется на языке оригинала

Украинцам следует готовиться к двум сценариям.

Курс валют
Економіст розповів, до якого курсу гривні готуватися українцям у зв'язку з карантином / УНІАН

Незначне зміцнення гривні, яке зараз спостерігається, пояснюється низькою купівельною спроможністю українців, а також підірваним фінансовим станом наших громадян за два місяці карантину, коли багато хто втратив свої доходи.

Через низьку купівельну спроможність попиту на іноземні валюти немає. Навпаки, люди здають свої останні чи передостанні валютні заощадження, щоб прогодуватися та пережити решту періоду карантину й обмежень, які з ним пов’язані.

Відтак, через відсутність попиту на іноземну валюту та наявність попиту на гривню і відбувається незначне зміцнення нашої національної валюти.

До того ж, працює і надалі працюватиме фактор позитивних очікувань у зв’язку з дуже ймовірним підписанням нової програми між Україною і Міжнародним валютним фондом, що принесе досить великі валютні надходження і від самого МВФ, і від інших партнерів, які орієнтуються саме на наявність співпраці з Фондом. Окрім траншу МВФ, надійдуть також гроші від Євросоюзу, Світового банку і урядів декількох країн.

А це означає, що валютний баланс буде позитивним, навіть не дивлячись на те, що зараз з об’єктивних причин маємо значно менші валютні надходження від українських заробітчан.

Читайте такжеСтоит ли ждать падения курса доллара: аналитик дал прогнозСуто економічних причин для девальвації гривні сьогодні немає. Навпаки, є можливості для її зміцнення. Але багато що буде залежати від політики Національного банку. Адже майже всі попередні роки за рахунок девальвації гривні НБУ разом із урядом вирішували бюджетні проблеми. Задля наповнення бюджету вони постійно знецінювали гривню.

Сьогодні бюджетні проблеми дуже великі: у зв’язку з коронавірусом дефіцит бюджету зріс у три рази – зі 100 мільярдів гривень до майже 300 мільярдів гривень. Відповідно, знову є велика спокуса саме таким чином наповнювати бюджет.

Якщо уряд і керівництво НБУ вирішать знову рухатися цим шляхом, ми скоро можемо отримати курс, який закладений у бюджеті на 2020 рік, тобто 29,5 гривень за долар.

Якщо ж уряд і НБУ не будуть штучно девальвувати гривню, і її курс визначатимуть суто економічні обставини, то він може бути стабільним і залишатиметься на рівні сьогоднішнього та навіть зміцнюватиметься – щонайменше до 26 гривень за долар.  

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук, спеціально для Главреду

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