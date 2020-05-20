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Как Трамп поставил ВОЗ страшный ультиматум

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

20 мая 2020, 10:33публикуется на языке оригинала

США накаляют информационную борьбу с КНР.

Трамп
Трамп недоволен ВОЗ / Reuters

Президент США Дональд Трамп выставил страшный ультиматум ВОЗ, пригрозив выйти из организации через месяц, если она... в общем, если что-то там не сделает.

В очередной раз накинувшись на ВОЗ за все беды мира, Трамп потребовал от них в течение 30 дней улучшить своё поведение и доказать, что они не агенты Китая.

Правда, что именно они должны сделать, он написать забыл. Как и то, каким образом они должны доказать, что не агенты Пекина. Ну, или я чего-то не понял. Кроме тонкого намёка на отставку гендиректора ВОЗ я там ничего не увидел. Удовлетворит ли отставка одного человека президента США, взявшего курс на давление на Китай? Не думаю.

То, что Трамп выйдет из ВОЗ, я не сомневаюсь. Это не только его фишка, но и глубокое убеждение в правильности своего курса, подпитываемое скепсисом относительно глобальных институтов и ООН в целом.

Торпедирование международного порядка, ускорившееся при нём, продолжается, и история с ВОЗ - как раз об этом.

Читайте такжеХалява закончилась: зачем Трамп наказал ВОЗШтаты уже повыходили из многих организаций и международных соглашений. Одним больше, одним меньше, какая разница? Зато перед выборами отличный манёвр, зайдёт на ура.

Никакого отношения к борьбе с коронавирусом это, разумеется, не имеет, кроме как эскалации информационной борьбы с КНР за пост-карантинный нарратив в рамках более широкой цивилизационной битвы за глобальное доминирование и право на "победу" в этой войне XXI столетия.

Так что, ждём выхода США из ВОЗ и создания ими альтернативной структуры, которая начнёт перебирать на себя функции борьбы с эпидемиями, позволяя Вашингтону приватизировать это невероятно важное для современной эпохи направленое глобальной политики.

Илия Куса новости США Дональд Трамп Новости Китая
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