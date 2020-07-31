Как Украина закатала коронавирус в асфальт

Деньги на борьбу с коронавирус пошли в асфальт / УНИАН

Наше правительство - единственное в мире собрание "практиков с шершавыми руками", которое в прямом смысле решило закатать COVID-19 в асфальт.

Из 66 миллиардов гривен так называемого антикоронавирусного фонда, 35 миллиардов (или больше половины) было пущено "на дороги".

Еще 2,5 миллиардов отдали полиции. Теперь известна смета "луцкого блокбастера" - на уровне крепкого голливудского середнячка.

На борьбу с безработицей направили всего 7 миллиардов гривен. За такие деньги проблему безработицы не решить даже в одной индустриальной области страны.

На медицину, то есть по прямому целевому назначению направили 16 миллиардов гривен, или четвертую часть.

И ни копейки на дополнительные выплаты самым незащищенным слоям населения - пенсионерам, студентам. И самое главное - ни копейки на обеспечение населения бесплатными средствами индивидуальной защиты и антисептиками. А ведь это прямая обязанность государства - обеспечить граждан страны средствами индивидуальной защиты на период эпидемии и карантина.

Читайте такжеЧто будет с мировой экономикой после коронавирусаДва миллиарда долларов кредита МВФ бодро закатали асфальтоукладчиками, а 500 тысяч рабочих мест так и не создали.

Дороги - это идеальное средство для мегазаработка политических "элит" и еще более идеальный способ показать "дуракам" броуновское движение власти по "большой стройке" накануне местных выборов.

Кстати, меморандум с МВФ составляли ушлые ребята: аудит использования средств фонда запланирован аж на 2021-й год. К тому времени, многие фигуранты будут далече. Неспроста и досрочный выкуп украинских еврооблигаций на 800 млн. долларов произвели по бумагам с датой погашения в 2021-2022 годах.

Как говорится, были времена и хуже, но вот, чтобы подлее...