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Как Верещук оказалась наименьшим злом для Зеленского

Ставку на Верещук сделали и потому, что она - единственная женщина среди кандидатов.

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

18 июля 2020, 06:46публикуется на языке оригинала

Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от Слуги народа

​До праймеріз кандидатура Ірини Верещук як майбутнього кандидата у мери Києва не виглядала пріоритетною. Головним завданням для Зеленського було знайти таку кандидатуру, яка не відштовхувала б і його потенційних прихильників, і тих, хто незадоволений Кличком і готовий проголосувати за іншу кандидатуру. Тому в "Слузі народу" шукали кандидата не з високим рейтингом, а з низьким антирейтингом – тобто обирали не впізнавану особу, а, в першу чергу, таку, яка б не викликала конфліктів як усередині фракції, так і у київських виборців.

І тут одразу були серйозні претензії до кандидатури Миколи Тищенка через різноманітні скандали (з "Велюром" і не тільки), у які у нього є особливий талант потрапляти. До слова, відео, яке з’явилося з Тищенком напередодні праймеріз, точно не додало йому голосів у фракції.

З Олександром Дубінським інша ситуація. Він упізнаваний, харизматичний, активний, але за ним, у купі із скандальним шлейфом, також закріпилася репутація "людини Коломойського".

Читайте такжеФейковые праймериз: как "слуги народа" сливают киевские выборы под КличкоІз травня розглядалася і кандидатура Віктора Ляшка – сам Зеленський робив натяк на те, що претендентом у мери Києва може стати позапартійна кандидатура. Та деякі джерела стверджують, що стати висуванцем у мери йому завадив сплеск коронавірусу у червні, який посилив його особистий антирейтинг, що негативно позначилось на рейтингу Зеленського.

Схожі характеристики з Іриною Верещук мав і Олександр Качура, якого так само деякий час бачили можливим кандидатом. Але він програв головним чином тому, що запізно почав займатися виборчою кампанією і він не встиг набрати належної форми. Тобто, кандидатура Ірини Верещук була обрана шляхом виключення – вона була меншим злом.

Але на її користь також спрацював і політтехнологічний чинник. У команді президента, певно, вирішили зіграти на гендерному контрасті, адже усі основні кандидати у мери Києва – чоловіки. А тут жінка, яка має, хоч і невеликий, але практичний досвід керування невеликим містом, і непогані риторичні якості та досвід участі у дискусіях на телеефірах. Та найголовніше – саме контраст. Вона у цьому сенсі джокер – нестандартний і несподіваний кандидат.

І, відповідно, саме цей контраст хочуть використати у дуелі з Кличком. Як наслідок, перше, що зробила Верещук – викликала Кличка на дебати. І, ми знаємо, Кличко – не надто добрий оратор і Ірина на його фоні може мати перевагу. Плюс, коли між собою чоловік-політик і жінка, то несвідомо симпатії йдуть саме на користь жінки.

Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть КличкоТакож не варто виключати версію про буцім-то злиття праймеріз в СН на користь Кличка. Але об’єктивно, у Кличка набагато більше шансів. У Верещук є відчутний мінус - вона чужа для Києва, бо вона не киянка, і це ставлення до "варяга" може спрацювати проти неї. Це – одна з причин її сприйняття як слабкого кандидата. Будемо реалістами, але наше суспільство доволі консервативне і часто обирає у керівники саме чоловіків.

Та не думаю, що Верещук – технічний кандидат. Бо коли висували цю кандидатуру, виходили з подвійності намірів. Є завдання мінімум – висунути кандидата, який би показав гідний результат навіть у разі програшу. Але головне завдання – допомогти партії Слуга народу провести велику фракцію до Київради. Та хто ж відмовиться, якщо раптом будуть шанси виграти вибори?!

Крім того, зараз в обох командах (Кличка і Слуги народу - ред.) також розглядають варіант створення спільної більшості у Київраді. І для того, щоб Кличко був більш керованим, не виключається можливість призначення керівника КМДА у якості тиску на мера. Хто це може бути – залежатиме від обставин. Теоретично, це може бути як і сама Ірина Верещук, так і хтось із потужним досвідом "господарника". Але це запасний сценарій, тому що резерву таких управлінців у президента наразі немає.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Слуга народу праймериз Виталий Кличко глава КГГА Ирина Верещук Александр Дубинский Виктор Ляшко Александр Качура Николай Тищенко Владимир Фесенко
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