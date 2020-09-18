Какие последствия для Лукашенко будет иметь резолюция Европарламента

Александр Лукашенко / Reuters

Европейский парламент принял резолюцию, возможно, наиболее жёсткую за всю историю отношений с Беларусью. Много говорится о выборах, правах человека, СМИ, протестах, лично о Лукашенко, Тихановской, Колесниковой, Цепкало и других.

При этом документ не является нормой прямого действия. Он содержит лишь призывы и обращения. Но при этом декларативная часть резолюции имеет несколько важных определений.

Во-первых, Лукашенко после 9 ноября не будет признаваться Европарламентом как президент. Это успех представителей протестов.

Но с другой стороны и Тихановская не признана в качестве "избранного президента" (president elect) - есть лишь пассаж о том, что часть беларусов считает её таковой. Это поражение, в первую очередь - части политиков Литвы и Польши, которые лоббировали иное решение.

С другой стороны текст резолюции чётко определяет роль Координационного Совета "во главе с Тихановской". Это уже "удар по дых" группе Бабарико и группе Цепкало и несомненный успех группы, собравшейся вокруг Тихановской.

Как накажет Европарламент Лукашенко

Тут есть блок по санкциям, которые остаются персональными, но с использованием процедур "списка Магнитского", что позволяет наполнять санкционный список оперативно. Есть предложения подумать о санкциях к гражданам РФ (!), которые сегодня работают на Лукашенко. Тоже плюс.

Очень важными являются призывы к России, в том числе упоминание, что легальность и легитимность подписанных Лукашенко после 9.11.2020 международных договоров будет сомнительной.

И, наконец, обозначены (вновь в виде призывов) приоритеты поддержки. Предлагается усилить поддержку НПО, других структур гражданского общества, особое место отводится СМИ и есть место для КС, что предсказуемо.

Ещё одним блоком стоит вопрос "гуманитарного коридора", который включает в себя пункты упрощённого получения убежища, переселения беларусов и естественно, стипендиальных программ для студентов и учёных. Тут лоббистом выступала в первую очередь Польша, которая на свою аналогичную программу рассчитывает получить дополнительное финансирование из ЕС.

Выводы: декларативная часть мощная, предложения резкие. Но при этом предложения остаются предложениями. Какой облик они обретут в решениях, зависит, среди прочего, от внешнеполитической активности беларуских сторонников перемен.

И, что чрезвычайно важно - декларативная часть. Резолюция Европарамента - документ международного права, на который можно ссылаться и определения которого можно переносить в другие документы, уже имеющие практическую силу. Но это тоже задача "внешнеполитического вектора" беларуских сторонников перемен. Иначе играть на политическом поле будут не они, а играть будут ними.