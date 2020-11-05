Какой выход есть у Зеленского из ситуации с КС

Владимир Зеленский / УНИАН

Что делать Зеленскому?

После того, как собственная фракция отказалась поддержать законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда, ему лучше воспользоваться этим поводом и подать в отставку.

В этом случае он сможет еще сохранить о себе неплохие воспоминания у добродушного украинского народа.

Мол, я хотел, но олигархи, за которых вы, народ, голосуете, не дали.

И уйти продолжить снимать Сватов и смешить народ.

Читайте такжеНынешний КС - это плохо. Но его разгон превратит нас в РоссиюЕсли же у Зеленского не хватит мужества, мудрости и благородства уйти сейчас, то он будет постепенно превращаться в посмешище, о которое все будут вытирать ноги. Он станет президентом без всякой власти и превратиться в брюзгу и вредителя, накладывая вето на все законопроекты, который будут приниматься без его согласия. То есть станет этаким Ющенко-2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга.

Но Зеленский, конечно, не уйдёт. Не тот масштаб личности. Очень мелкий человечек. К тому же очень властолюбивый, самолюбивый и явно страдает синдромом Даннинга-Крюгера.