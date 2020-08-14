УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Камала Харрис может стать главным критиком Трампа

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

14 августа 2020, 11:15публикуется на языке оригинала

В случае избрания вице-президентом, Харрис вряд ли будет заниматься украинскими вопросами.

Камала Харрис
Камала Харрис / Reuters

​​Обрання Джо Байденом кандидатом у віце-президенти від демократів саме Камали Харріс з-поміж інших кандидатів, у першу чергу, пов’язане із вимогами політичного маркетингу. Бо Байдену потрібні голоси "не білих" виборців, особливо на тлі конфлікту, який розгорнувся усередині США. Настрої всіх меншостей є важливими, і їх треба враховувати для збору електоральної більшості. Саме тому він обрав у якості кандидата жінку-афроамериканку.

Різка реакція Дональда Трампа на вибір Байдена також багато у чому викликана контекстом американського протистояння і тим, що Камала Харріс може стати критиком Трампа і може сказати те, що не ризикне озвучити особисто Байден, тому своєю реакцією він грає на випередження на випадок її дошкульних заяв на адресу Трампа.

Читайте такжеБайден определился с кандидатом на пост вице-президента от демократовНавряд чи Камала Харіс у разі перемоги Байдена займатиметься українським напрямком – принаймні Байден, коли був віце-президентом у Обами, займався цим питанням самостійно. Якими саме напрямками займатиметься Харріс, залежатиме від переговорів із Байденом, у випадку перемоги котрого вони можуть "поділити" функціонал навпіл. Але здебільшого у її обов’язки, найімовірніше, входитимуть внутрішньоамериканські напрями.

Що ж стосується можливостей Камали Харріс замінити Джо Байдена на посаді віце-президента через чутки про його стан здоров’я, то вони, хоч і мають право на життя, але, як на мене, надто перебільшені. Бо ця інформація здебільшого йде зі штабу опонента Байдена – Дональда Трампа, і критика віку - одна зі стратегій дискредитації. Але, незалежно від того, хто саме буде обраний віце-президентом Камала Харріс чи хтось інший, йому доведеться виконувати обов’язки президента, бо це закладено інженерами американської конституційної системи.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

президентские выборы в США Джо Байден Камала Харрис Дональд Трамп Владимир Горбач
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:15
Камала Харрис может стать главным критиком Трампа
11:11
Коронавирус в Украине: Covid-19 установил новые антирекорды Видео
10:40
"Нам не нужна война": у Лукашенко отреагировали на ситуацию в Беларуси и сделали заявление Видео
10:20
С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей Видео
10:19
Социолог объяснил, почему у Зеленского начались проблемы с рейтингом
09:54
Стало известно, почему Венедиктова не поехала в Беларусь по делу о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера
09:45
Лукашенко безупешно косплеит Гитлера - и закончит так же мнение
09:25
"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми Видео
09:14
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
09:03
Поворот на восток. У Польши назревают большие проблемы в ЕС
09:00
Синдром Скитера: врачи предупредили об опасности комариных укусов Видео
08:59
В ВОЗ рассказали, почему не взяли российскую вакцину от коронавируса
08:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
08:40
В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко Видео
08:31
В Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обречены мнение Видео
08:21
В Беларуси вынесли вердикт насчет задержанного на протестах украинца
07:11
"Показывай себя голышом": Ирина Морозюк без белья показала твердые соски
06:54
Протест гнева: чем закончится "майдан" в Беларуси мнение
06:33
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
06:01
Мэр Киева – не предел: астролог рассказал о политическом будущем Притулы
05:05
Трамп сравнил ЕС с Китаем и разразился критикой в адрес Германии из-за Северного потока-2
04:26
Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса
03:49
Применение силы к активистам в Беларуси: в Европарламенте намерены наказать Лукашенко
03:11
Ученые нашли способ определять COVID-19 при помощи популярных гаджетов
02:17
Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
01:51
"Вот это бидоны": Седокова показала грудь крупным планом
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
00:55
Медики изобрели новый способ лечения язвы
00:31
Домбровская, которую назвали "корабельной сосной", идет в мэры Николаева Видео
00:19
С Медовым Спасом: какой сегодня праздник 14 августа, приметы, именины Видео
13 августа, четверг
23:59
В Беларуси протестующих в СИЗО избивают и насилуют – СМИ Фото Видео
23:36
Красная зона увеличилась: Минздрав разделил области из-за Covid-19 Видео
22:59
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
22:54
"Верым! Можам! Пераможам!": в Беларуси новая вспышка протестов Фото Видео
22:22
Лукашенко поручил освободить "попавших под раздачу"
22:06
Филарет пожаловался Трампу на ущемление прав верующих УПЦ
22:01
Кровавые протесты в Беларуси: появилась третья жертва Видео
21:36
Мощный взрыв в Бейруте: президент Ливии ошарашил суммой ущерба
21:02
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Москву, оскандалился заявлением о Донбассе
20:58
"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске Видео
20:39
"Бьют и травят хлоркой": выяснились жуткие подробности о муже Тихановской
20:18
"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко
20:06
Опрос Разумкова: в Киевсовет пройдет партия Смешко
20:06
"Свиней нужно паковать": активист рассказал об издевательствах силовиков Видео
20:01
Киев внесли в желтую зону карантина Видео
19:50
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
19:47
Активист из Беларуси рассказал, как Тихановскую заставили записать обращение к оппозиции
19:30
"Жыве Беларусь": в Киеве под посольством жгут файеры
19:21
Внимание, сердечный приступ: очевидный признак на голове Видео
19:13
Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять