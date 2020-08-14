Камала Харрис может стать главным критиком Трампа

Камала Харрис / Reuters

​​Обрання Джо Байденом кандидатом у віце-президенти від демократів саме Камали Харріс з-поміж інших кандидатів, у першу чергу, пов’язане із вимогами політичного маркетингу. Бо Байдену потрібні голоси "не білих" виборців, особливо на тлі конфлікту, який розгорнувся усередині США. Настрої всіх меншостей є важливими, і їх треба враховувати для збору електоральної більшості. Саме тому він обрав у якості кандидата жінку-афроамериканку.

Різка реакція Дональда Трампа на вибір Байдена також багато у чому викликана контекстом американського протистояння і тим, що Камала Харріс може стати критиком Трампа і може сказати те, що не ризикне озвучити особисто Байден, тому своєю реакцією він грає на випередження на випадок її дошкульних заяв на адресу Трампа.

Читайте такжеБайден определился с кандидатом на пост вице-президента от демократовНавряд чи Камала Харіс у разі перемоги Байдена займатиметься українським напрямком – принаймні Байден, коли був віце-президентом у Обами, займався цим питанням самостійно. Якими саме напрямками займатиметься Харріс, залежатиме від переговорів із Байденом, у випадку перемоги котрого вони можуть "поділити" функціонал навпіл. Але здебільшого у її обов’язки, найімовірніше, входитимуть внутрішньоамериканські напрями.

Що ж стосується можливостей Камали Харріс замінити Джо Байдена на посаді віце-президента через чутки про його стан здоров’я, то вони, хоч і мають право на життя, але, як на мене, надто перебільшені. Бо ця інформація здебільшого йде зі штабу опонента Байдена – Дональда Трампа, і критика віку - одна зі стратегій дискредитації. Але, незалежно від того, хто саме буде обраний віце-президентом Камала Харріс чи хтось інший, йому доведеться виконувати обов’язки президента, бо це закладено інженерами американської конституційної системи.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда