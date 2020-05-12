Карантин превратился в полный провал властей

Карантин в Украине постепенно подходит к концу/ УНИАН / УНИАН

Первое.

Многие не понимают, что мир оказался на пороге классических изменений, которые происходят при смене технологий. Политики, которые воспользовались произошедшими изменениями в целях укрепления собственной власти, намного хуже тех предпринимателей-спекулянтов, которые продавали маски по завышенным ценам. Потому что дело предпринимателя - произвести дёшево и продать дорого, его заботит прибыль и если рыночная конъюнктура способствует высокой маржинальности - нужно эксплуатировать такие факторы, увеличивая доходность в интересах семей своих сотрудников и в собственных интересах.

А дело политиков, получивших власть - находить в любой ситуации баланс между частными, общественными и территориальными интересами. Нормальные граждане не могут себе позволить терпеть политиков, которые осознано манипулируют ними и запугивают население некими мероприятиями, зная что поступают, превышая полномочия и злоупотребляют властью.

Второе.

За неадекватную реакцию во время данной пандемии власти едва ли не всех европейских стран понесут минимум политическую ответственность за свои часто преступные действия. И дискуссия об этом идёт по всей Европе открыто.

Читайте такжеУкраине нельзя было идти по пути жесткого карантинаЭто только у нас люди никак не привыкнут к тому, что нужно научиться аргументировано высказывать своё мнение и вести дебаты по каждому вопросу. У нас людям удобно спрятать голову в песок и слепо доверить свою жизнь очередному бестолковому правителю, попутно отказываясь критически воспринимать любые действия.

Ну не можем мы себе позволить остаться прежними.

Поймите простую вещь. Если вы так легко отдаёте свои свободы политикам, которых вы не знаете лично - это всё равно, что маленький ребёнок садится в машину к незнакомому дяде, который заманивает конфеткой. Если вы позволите ещё раз политикам себя так легко и безответственно обмануть, то когда придёт по-настоящему очень злая беда - у нас всех не будет правильно-организованной коллективной защиты против неё.

Уверен при этом, что политикам не нужно напоминать мораль истории про мальчика, который от скуки кричал на все село о том, что волки пришли есть овец. Волки в итоге приходят. Надо не забывать, ребята.

Ну и последнее.

Ещё нужно не забывать, что политики, наделённые верховной властью, обладают доступом к гостайне. И это может оправдывать целый ряд их действий, которые они приняли решение совершать в первую очередь.

Читайте такжеПосле карантинных скандалов власти уже не вернуть доверие людейИменно под влиянием их безответственных приказов на местах в регионах принимались порой странные действия. От того, что люди просто не знали. Мэры, депутаты, руководители организаций не поняли степени существующей угрозы и перестраховались кто как посчитал нужным. От элементарного страха перед будущим.

Кто-то придумывал несуществующие случаи болезней, кто-то наоборот скрывал существующие, кто-то жестко натравливал полицию на гуляющих старичков, матерей с колясками и купающихся в Днепре, а кто-то публично накопал на всякий случай могил. И всё это шло от центральной власти.

Которая думает, что в очередной раз принцип "разделяй и властвуй" окажется самым эффективным. Особенно в этом направлении странно видеть такие действия от тех, кто избран в результате относительно честных выборов. В Европе или в Украине. Ответственность будет одинаковой - на свалку истории.